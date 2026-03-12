Se schimbă vremea în următoarele zile. Care vor fi cele mai reci zile și cum va fi vremea spre finalul lunii

Zi insorita de primavara cu pomi infloriti pe malul canalului Bega din Timisoara / Sursă: Inquam Photos / Cornel Putan

În următoarele zile vremea va continua să fie plăcută și cu puține ploi, însă lucrurile se vor schimba radical din 18 martie, din cauza aerului de origine polară. Vor urma și zile în care în unele zone din România temperatura maximă nu va depăși 6 grade Celsius.

Nopți ceva mai calde, dar zile mai reci

Luna martie a fost cu totul specială în România fiindcă nu au fost aproape deloc precipitații. Meteorologii vorbesc despre un „regim de blocaj” care împiedică formarea norilor și deci nu apar nici ploile. Însă, după 18 martie lucrurile se schimbă.

„Cea mai caldă zi va fi ziua de marți, apoi vremea se va răci în toate regiunile țării, însă maximele nu vor fi foarte scăzute. Nu este cine știe răcire și spun asta fiindcă vom avea mai multă nebulozitate și vor fi și ploi”, explică pentru HotNews.ro, Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.

Ea precizează și că vor fi mult mai mici decât acum diferențele de temperatură dintre noapte și zi, dat fiind că nu va mai fi senin.

În ultimele zile au fost și locuri în țară unde diferența dintre minimă și maximă a trecut de 20 de grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi au fost de -8 grade Celsius dimineața, iar la prânz au fost și 20 de grade.

Vremea se va schimba în România începând cu ziua de miercuri 18 martie, după ce cu o zi înainte maximele vor ajunge la 17 grade Celsius, cu 15 grade C la București.

Două zile răcoroase

Joi și vineri, adică pe 19 și 20 martie, vremea se va răci, așa că la prânz vor fi 6 grade Celsius în nordul Moldovei și spre 14-15 grade Celsius în vest. În cele mai multe zone vor fi 10-12 grade C la prânz și vin și ploile.

Mai departe de acea zi de 20 martie este greu de spus cu precizie cum vor fi temperaturile, ci se poate vorbi doar despre un scenariu general, explică directoarea de la ANM.

Prognoza pe patru săptămâni a ANM indică faptul că vremea va fi, în medie, mai caldă decât în mod normal și după 20 martie, în special în partea de nord a țării.

„Aceste prognoze pe durată mai lungă arată aceeași tendință de a avea în continuare un regim al temperaturilor peste media perioadei. Însă media se face din mic și mare”. Florinela Georgescu spune că uneori pot apărea pentru scurt timp fenomene meteo de iarnă la final de martie, din cauza unor pătrunderi de aer rece.

„Statisticile arată că luna martie este una care aduce și perioade cu temperaturi foarte ridicate, dar și foarte scăzute, fiindcă se face trecerea de la sezonul rece la cel cald și masele de aer, putem spune mai poetic, se luptă între ele”, explică Florinela Georgescu.

Pe site-ul ANM prognozele detaliate pe regiuni sunt date pentru următoarele trei zile, iar cele pe orașe, cu temperaturi minime și maxime, pe următoarele cinci zile.

Acest interval de cinci zile este la recomandarea Organizației Mondiale de Meteorologie. „În acest interval avem siguranța că prognoza va avea un grad destul de mare de realizare”, spune directoarea de la ANM.