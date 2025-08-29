Se scumpesc biletele comune STB-Metrorex. De când cresc tarifele

Biletele comune STB – Metrorex, titluri de călătorie comune care permit călătorilor să folosească atât liniile STB metropolitane, cât și magistralele de metrou, vor fi mai scumpe de la 4 septembrie. Creșterea tarifului vine după ce biletele de la metrou au fost scumpite încă de la 1 ianuarie.

De la 1 ianuarie, prețul biletelor de la metrou a fost majorat. Astfel, o singură călătorie cu metrou a ajuns să coste 5 lei, față de 3 lei anul trecut.

Club Feroviar scrie că în decizia de a scumpi biletele de la metrou de la 1 ianuarie nu au fost incluse decât titlurile de călătorie valabile exclusiv la călătoria cu metroul, nu și cele de tip „metropolitan integrat”, ce permit călătoria atât cu metroul, cât și cu mijloacele de transport public de suprafață din București și județul Ilfov ale operatorilor de transport ce au încheiate contracte de servicii publice cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADI-TPBI).

O călătorie STB costă în continuare 3 lei. Astfel, din ianuarie până acum cine achiziționa un bilet comun STB-Metrorex plătea 5 lei, pe când biletele defalcate ar fi costat 8 lei (5 lei metrou și 3 lei STB).

Noile prețuri la biletele comune STB-Metrorex

Abia acum autoritățile au decis scumpirea biletelor STB-Metrorex și alinierea prețurilor. Noile tarife vor intra în vigoare de la 4 septembrie.

Astfel, o călătorie comună STB-Metrorex va costa 7 lei față de 5 lei în prezent, iar tariful pentru zece călătorii va crește de la 45 de lei la 59 de lei.

Totodată vor fi modificate și prețul abonamentelor, astfel că unul pe o zi va fi 18 lei în loc de 14 lei, iar cel pe o lună va fi 160 de lei, de la 140 de lei.