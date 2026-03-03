„Se testează relația lui Nicușor Dan cu PSD”. Cum comentează CTP propunerile făcute de Ministerul Justiției pentru conducerea marilor parchete

Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, la Europa FM, că „este o bătaie de joc la adresa președintelui Nicușor Dan” propunerea ministrului PSD al Justiției de a-i numi pe Marius Voineag și Alex Florența, actualii șefi ai DNA și Parchetului General, pentru posturi de adjunct la Parchetul General, respectiv DIICOT, „deci omul 2 din respectiva instituție”.

Gazetarul a spus că pot fi găsite „tot felul de bube prin CV-ul profesional” al oamenilor propuși de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete, „dar nu asta este important”, ci că „se face o mișcare aici care este o bătaie de joc la adresa președintelui Nicușor Dan”.

„Domnii Voineag și Florența, care erau la Parchetul General și la DNA, au fost anunțați de către președintele Dan că vor trebui să plece, pentru că domnului președinte nu îi place de ei. Și atunci și-au făcut planul să se ducă adjuncți. Domnul Florența se duce adjunct la DIICOT, concurează acolo, bineînțeles, de unul singur, iar domnul Voineag, adjunct la Parchetul General, bineînțeles, de unul singur”, a declarat CTP.

El consideră că președintele „nu are cum să accepte acest mișmaș pe care l-au făcut respectivii”.

„Domnul Nicușor Dan se găsește față în față cu acești doi oameni, care au făcut câte un pas înapoi, dar nu mai mult, în poziția de adjuncți, deci omul 2 din respectiva instituție. Și atunci, cum să fie valabili din perspectiva președintelui Dan, dacă ei nu au fost valabili în poziția întâi la Parchetul General și la DNA? (…). Aici, după părerea mea, se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Luni, Ministerul Justiției a anunțat propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Pentru funcția de procuror general a fost propusă Cristina Chiriac, care conduce DNA Iași din 2022 și care este acuzată în spațiul public că a ținut la sertar înregistrările care surprindeau abuzurile sexuale ale fostului episcop de Huși. Ea nu a comentat acuzațiile până în prezent.

Pentru conducerea DNA, ministrul Justiției l-a propus pe Ioan Viorel Cerbu. La șefia DIICOT a fost propus Codrin-Horațiu Miron.