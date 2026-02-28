FOTO Se văd coloane de fum în Teheran. „Atacurile israeliene au avut loc lângă biroul liderului suprem, ayatollahul Khamenei”, relatează televiziunea Al Jazeera

Coloane de fum în Teheran, după atacul Israelului Foto: Profimedia

Explozii au fost auzite sâmbătă în centrul orașului Teheran, după ce Israelul a anunțat că a lansat un atac „preventiv” asupra țării. Atacul din capitala Iranului a avut loc în apropierea birourilor liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a relatat agenția de știri Associated Press, citată de televiziunea Al Jazeera.

Mai multe rachete au lovit strada Universității și zona Jomhouri din Teheran, a relatat agenția de știri Fars, afiliată statului.

Coloane de fum au fost văzute ridicându-se în centrului orașului, deasupra Pieței Jomhouri și a Pieței Hassan Abad, potrivit unor corespondenți Al Jazeera și BBC aflați la fața locului.

Ali Khamenei nu se află la Teheran

Una dintre lovituri a avut loc în apropierea birourilor liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit Al Jazeera.

Nu a fost imediat clar dacă Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se afla în birourile sale la momentul respectiv. El nu a mai fost văzut public de zile întregi, pe măsură ce tensiunile cu Statele Unite au crescut.

Sâmbătă dimineață, un oficial a declarat pentru Reuters că liderul suprem al Iranului nu se află la Teheran și a fost transferat într-un loc sigur.

Drumurile către complexul lui Khamenei din centrul Teheranului au fost închise de autorități, în timp ce alte explozii au răsunat în capitală.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Israelul a efectuat atacul pentru a „îndepărta preventiv amenințările la adresa statului Israel”.

În timp ce sirenele răsunau în Israel, armata israeliană a anuțat că a emis o „alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.