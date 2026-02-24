Sea Sisters. Povești la malul mării: Cazinoul din Constanța și Art Safari celebrează artistele dobrogene ale momentului la Galeriile de Artă ale orașului

Cazinoul din Constanța și Art Safari au anunțat recent un proiect cultural strategic: expoziția EA: Regina și Marea, care va aduce în fața publicului iubitor de artă și istorie un concept expozițional unic bazat pe relația profundă dintre Regina Maria și Marea Neagră. Acest demers cultural este completat de o expoziție satelit de artă contemporană – Sea Sisters. Povești la malul mării, ce reunește artiste emergente sau nume consacrate, ale căror practici sunt profund conectate cu spațiul dobrogean și cu Marea Neagră, pe malurile căreia Regina s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. Expoziția se va deschide pe 13 martie în cadrul Galeriilor de Artă din Constanța.

Expoziția găzduită în Galeriile de artă din Str. Ștefan cel Mare Nr. 15, Constanța reunește artiste care au o relație aparte cu spațiul dobrogean și țărmul Mării Negre.

„Expoziția își propune să aducă în prezent și să continue simbolic ideea de patronaj artistic susținută de Regina Maria, evocând perioada Asociației Femeilor Pictore și Sculptore, una dintre cele mai importante inițiative dedicate afirmării artistelor din România în perioada interbelică. Asociația a fost înființată în anul 1916, la București, de artistele Cecilia Cuţescu-Storck și Olga Greceanu, cu susţinerea Reginei Maria. Prin acest dialog între patrimoniu și creația contemporană, expoziția de la Galeriile de Artă din Constanța reafirmă rolul libertății în artă al femeilor, de-a lungul timpului”, a declarat Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari.

Artistele prezente în expoziție sunt Ana Bănică, Irina Dragomir, Mădălina Andronic, Nadina Stoica, Mimi Pleșoioanu, Anca Benera, Iuliana Vîslan, Ecaterina Vrana, Ana Chiorean, Alina Aldea, Ana TN Bănică, Magda Pelmuș, Roxana Benea, Flavia Lupu, Alexandra Tudosia, Carmen Marin, Adriana Hodorcă și Alexandra Grigore. Expoziția Sea Sisters. Povești la malul mării este îngrijită de Ioana Ciocoiu.

Ecaterina Vrana, Contesa albă cu oameni albi de zăpadă (Autoportret), ulei pe pânză, 2015

Galeriile de Artă din Constanța au trecut printr-un proces de reamenajare, iar spațiul a fost predat recent spre administrare societății Patrimoniu Constanța Litoral, aceeași entitate care administrează și Cazinoul din Constanța. Expoziția organizată în parteneriat cu Art Safari este prima care va avea loc în acest spațiu care își propune să aducă în atenți publicului constănțean artiști și artiste contemporane relevante, cu accent pe expunerea talentului local.

Mai multe detalii despre acces și programul de vizitare al Galeriilor de Artă vor fi disponibile în curând pe website-ul oficial al Cazinoului din Constanța, www.cazinoul.com și pe www.artsafari.ro.

Despre Cazinoul din Constanța

De la redeschiderea oficială a Cazinoului din Constanța, pe 21 mai 2025, peste 220.000 de vizitatori au trecut pragul clădirii emblematice de la malul mării. Cu un program cultural divers și atractiv, Cazinoul devine un reper al vieții culturale din România, deschis publicului local și internațional.

Despre Art Safari

Art Safari, proiect cultural național strategic, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 18-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă , tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi metroul bucureștean. În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

Parteneriat media