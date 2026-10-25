Sebastian Stan din „Fjord” și Cristian Mungiu vorbesc despre realizarea unui film asupra căruia nimeni nu se poate pune de acord

Filmul „Fjord”, despre o familie de români acuzată de abuz fizic asupra copiilor lor, a împărțit puternic reacțiile criticilor și publicului. În timp ce unii îl numesc pe regizorul Mungiu un geniu, alții cataloghează filmul drept părtinitor și ermetic.

Într-un inteviu acordat CBC News, Cristian Mungiu și protagonistul său, Sebastian Stan, au explicat de ce să faci, de la bun început, un film care nu are un mesaj evident.

„Fjord”, premiat cu Palm D’Or la Cannes și propunerea României pentru Oscar, nu este genul tipic de film hollywoodian adorat de critici.

Povestea unei familii românești, profund creștine, aflată în conflict cu sistemul norvegian de protecție a copilului, care interpretează modul în care familia își crește copiii ca fiind potențial abuziv, pare rețeta perfectă pentru controverse.

Există o singură problemă: nimeni nu reușește să-și dea seama pe cine să fie supărat la final, notează CBC News.

Dacă l-ai întreba pe regizorul Cristian Mungiu, tocmai acesta a fost scopul.

„Acest film un punct de plecare pentru o discuție mai importantă — mult mai importantă decât ceea ce se întâmplă în film — despre societatea de astăzi. Acesta este scopul filmului: să ascultăm argumentele celeilalte părți, chiar dacă acestea nu ne vor convinge. Pentru că, dacă continuăm să credem că numai noi avem dreptate, ne aflăm într-un impas, în care jumătate din populație are opinii conservatoare, iar cealaltă jumătate are opinii progresiste, așa cum se întâmplă în SUA”, a spus Cristian Mungiu.

„Ori de câte ori am ocazia să vorbesc, încerc să subliniez că nu este vorba despre Norvegia și România. Este vorba despre ceea ce ni se întâmplă tuturor în lumea de astăzi”, a subliniat Mungiu.

„Lumea așteaptă să i se dicteze ce să simtă”

La rândul său, Sebastian Stan, care în „Fjord” interpretează rolul lui Mihai Gheorghiu, a făcut o asemănare între Ali Abbasi, regizorul filmului „The Apprentice” și Mungiu.

„Amândoi au, în opinia mea, o atitudine extrem de curajoasă în încercarea de a ajunge la adevăr, fără a emite judecăți de valoare”, a spus Stan.

Actorul de origine română a spus că filmul „Fjord” deschide ușa dialogului.

„Există o anumită dificultate în multe privințe, dar tocmai asta îi dă farmec. Și, pe termen lung, asta îți dorești. Mai ales în zilele noastre, când toată lumea vrea să i se spună de-a gata ce să simtă, ce să gândească și toate celelalte. Așa că m-am simțit norocos să am imediat ceva cu care să continui, ceva de aceeași anvergură”, a spus Sebastian Stan.

Și totuși, cine are dreptate?

Seabstian Stan, întrebat, din perspectiva meseriei de actor, cum abordează întrebarea legată de cine are dreptate?, a spus că „filmul este un mediu al regizorului”.

„Viața este foarte complicată. Oamenii sunt complicați. Suntem capabili să facem atât lucruri bune, cât și lucruri rele. Nu există doar alb și negru. Nu există oameni perfecți. În zilele noastre, este foarte greu să găsești filme și povești care să arate cu adevărat cât de complicate sunt anumite situații. Și cred că europenii fac asta mai des, sincer, decât americanii”, a spus Sebastian Stan.

„Oamenii nu sunt eroi tot timpul, așa cum ne place nouă să credem. Oamenii nu reușesc întotdeauna să exprime atât de ușor ceea ce simt. Poate că nu au instrumentele necesare pentru a face asta. Așa că mi se pare interesant să le ceri spectatorilor să depună și ei puțin efort și să încerce să-și dea seama ce simt în legătură cu filmul”, a conchis actorul.

„În viață, nimeni nu te ia de mână”

Cristian Mungiu a spus că filmul său nu este genul acela de film potrivit pentru o seară de vineri, când la final primești toate răspunsurile.

„Cinematografia nu ar trebui să se limiteze doar la acest format. Există loc și pentru altceva, iar noi sperăm că acest film va stimula, într-o oarecare măsură, și spiritul vostru critic. Nu vă luăm de mână ca să vă spunem: „Asta e bine, asta e rău”. Pentru că, în viață, nimeni nu te ia de mână. Așa e viața: complexă. Iar cinematografia ar trebui să fie la fel de complexă. Așadar, ca spectator, trebuie să depui efortul de a înțelege ceva din film și, totodată, să reflectezi asupra propriilor valori. Căci, în cele din urmă, filmul vorbește despre tine și despre valorile tale”, a conchis Mungiu.