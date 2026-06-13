Sebastian Stan poartă un ceas a cărui poveste a început în 1904 cu un aviator brazilian

Sebastian Stan la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Credit line: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rolul din Fjord, filmul de Cannes, a lui Mungiu, l-a adus din nou pe actorul de origine română Sebastian Stan în atenția reflectoarelor. Se discută cinematografie, dar și omul din viața reală.

Sebastian Stan este imaginea noii campanii a casei franceze Cartier. Lansarea noului model de ceas al cunoscutului brand coincide cu perioada în care actorul se află în atenția publicului datorită filmului Fjord, drama regizată de Cristian Mungiu care a câștigat trofeul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, potrivit revistei de lux Prestige Online.

Interpretarea rolului principal din această peliculă vine după câțiva ani plini de activitate pentru actorul de origine română. Stan a fost apreciat pentru evoluția din „A Different Man” și a atras atenția cu rolul tânărului Donald Trump din „The Apprentice”. Proiectele sale recente au variat de la studii de caracter intime până la producții de studio cu buget mare.

În ciuda atenției pe care i-o aduce succesul acestor producții diverse, Sebastian Stan continuă să se descrie drept un observator. „Cred că sunt curios”, spune el. „Îmi place să înțeleg cum funcționează lucrurile, mai ales oamenii.”

Referitor la viața din spatele reflectoarelor, actorul descrie prima sa experiență cu un model Cartier pe covorul roșu. „A fost unul dintre acele momente de liniște și echilibru, chiar înainte de a păși pe covorul roșu, când totul se oprește pentru o secundă și îți dai seama că intri într-un nou capitol”, spune Stan.

Sebastian Stan în reclama Cartier. Sursa foto: captură video YouTube

Ceasul promovat de Stan, cu o istorie de peste un secol

Modelul pe care Sebastian Stan îl prezintă în noua campanie a brandului francez este cronograful Santos de Cartier, un ceas cu o istorie strâns legată de începuturile aviației.

Ceasul a fost creat în 1904, când pionierul brazilian Alberto Santos-Dumont i-a cerut lui Louis Cartier un dispozitiv care să-i permită să verifice ora în timp ce zbura. Rezultatul a devenit unul dintre primele ceasuri de mână moderne.

Noul Santos de Cartier Chronograph reinterpretează o versiune lansată inițial în 2020. Acesta este disponibil în variante din oțel, oțel și aur, precum și din aur masiv.

„Santos are o identitate foarte puternică, iar această versiune se bazează pe ea fără a o complica excesiv”, spune actorul. El explică de ce acest model i-a atras atenția: „Designul său are o claritate care pare atât clasică, cât și modernă în același timp.”

Actorul poartă ceasuri Cartier de mulți ani și consideră că acestea au o semnificație personală. „Întotdeauna am considerat ceasul mai mult decât un simplu accesoriu”, spune el. „Este unul dintre puținele obiecte pe care le porți în fiecare zi și care capătă în tăcere o semnificație tot mai profundă.”

Perspectiva actorului român legată de obiectele pe care le poartă zilnic definește modul în care acesta își trăiește viața reală, dincolo de cinematografie.

„Fie că discutăm despre un rol sau despre un ceas, atracția pare să rezide mai puțin în spectacol și mai mult în poveștile legate de acesta. Și, într-adevăr, unele rămân cu tine mult timp după ce momentul a trecut”, scrie Prestige Online.