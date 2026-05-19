Sebastian Stan spune că noul său film l-a reconectat cu rădăcinile românești: „Am plecat într-un mod foarte haotic”

Sebastian Stan, la ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Olivier Chassignole / AFP / Profimedia

Actorul american de origine română Sebastian Stan afirmă că filmul „Fjord”, în care a jucat sub regia lui Cristian Mungiu, i-a oferit ocazia de a se reconecta cu rădăcinile sale românești, relatează Reuters. Drama centrată pe un conflict de valori care izbucnește atunci când o familie religioasă se mută din România într-un sat din Norvegia, a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

„Am plecat într-un mod foarte haotic și am încercat cu adevărat să mă educ despre țară”, le-a declarat Stan jurnaliștilor marți, la o zi după premiera filmului despre care a spus că i-a oferit șansa „de a recrea legătura” cu România.

Născut la Constanța, Stan a plecat din România împreună cu mama sa când avea în jur de 8 ani, „într-o perioadă în care marea majoritate a populației țării suferea din cauza dificultăților economice și a represiunii politice sub conducerea liderului comunist Nicolae Ceaușescu”, scrie Reuters.

Cristian Mungiu, care a câștigat marele premiu al festivalului de la Cannes în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, a spus că a început să scrie scenariul la noul său lungmetraj abia după ce Stan a acceptat să interpreteze unul dintre rolurile principale.

Premisa filmului „Fjord”, pentru care Cristian Mungiu a lucrat cu Stan și o actriță nominalizată la Oscar anul acesta

Stan, care s-a făcut remarcat în trilogia de filme Marvel „Captain America”, joacă în „Fjord” rolul unui tehnician IT român care decide să își mute familia formată din șapte membri în satul norvegian în care s-a născut soția sa.

Rolul acesteia e jucat de actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată chiar anul acesta la Premiul Oscar grație interpretării din filmul „Sentimental Value”.

Reuters notează că în noul film al lui Mungiu diferențele culturale privind creșterea copiilor „capătă o turnură extremă” atunci când intervin serviciile de protecție a copilului, „iar diviziunile reflectă o confruntare mai amplă între valorile conservatoare și cele progresiste”.

Reinsve, care a jucat alături de Stan și în filmul din 2024 „A Different Man”, și-a amintit că a fost dificil și smeritor să interpreteze un personaj atât de diferit de propria ei viață.

„A fost foarte înfricoșător să intru în pielea unei persoane care făcea ceva greșit și era violentă fără să își dea seama”, a adăugat actrița norvegiană.

„A Different Man”, un film despre un bărbat ce suferă de o boală degenerativă debilitantă, i-a adus anul trecut lui Stan primul Glob de Aur din carieră. El a fost nominalizat și la Premiul Oscar anul trecut, grație interpretării sale din „The Apprentice”, filmul său din 2024 în care l-a jucat pe Donald Trump la începutul carierei sale în afaceri.

Statueta Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal a fost decernată însă în cele din urmă la gala de anul trecut actorului Adrien Brody, pentru interpretarea sa din drama „The Brutalist”.

Cristian Mungiu, Sebastian Stan și actrița Lisa Carlehed într-o conferință de presă la Cannes. Ea joacă de asemenea în filmul „Fjord”, FOTO: Franck Boutonnet / Starface / Profimedia

Sebastian Stan spune că filmul care i-a adus nominalizarea la Oscar a primit amenințări

În timpul conferinței de presă, Stan a fost întrebat și cum i s-a schimbat înțelegerea despre președintele american Donald Trump după ce l-a interpretat pe fostul magnat imobiliar în „The Apprentice”.

Pelicula s-a aflat în competiție la Cannes în 2024, într-o perioadă în care Trump își începuse campania electorală pentru cel de-al doilea mandat, și a primit o ovație la scenă deschisă.

În răspunsul său, Stan și-a amintit că filmul s-a confruntat cu aceleași amenințări pe care le-au experimentat celebrii prezentatori TV americani Jimmy Kimmel și Stephen Colbert în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump.

„Ne aflăm într-un loc foarte, foarte rău”, a adăugat el.

„Fjord” este unul dintre cele 22 de filme care concurează pentru Palme d’Or, marele premiu al festivalului de la Cannes, care va fi acordat pe 23 mai.

Radu Jude e la rândul său prezent la Cannes cu un nou film

Radu Jude participă la rândul său anul acesta la Cannes cu un nou film, „Jurnalul unei cameriste”. Povestea acestuia se învârte în jurul unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux.

„E un film care amestecă diverse teme – emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, raportul dintre teatru, literatură și cinema etc. – totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puțin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film”, a explicat Radu Jude.

Filmul său nu este însă în competiție pentru premiul principal al festivalului, fiind însă în cursa „Quinzaine des Cinéastes”.

Aceasta este o selecție paralelă cu cea principală a Festivalului de la Cannes, creată în 1969 și organizată de către Société des réalisateurs de films. Selecția își propune să prezinte cele mai unice stiluri cinematografice ale cinematografiei contemporane, potrivit site-ului său oficial.

„Jurnalul unei cameriste” a avut premiera sâmbătă la Cannes, unde a fost aplaudat la scenă deschisă.