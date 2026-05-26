Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România se alătură Recorder. Anunțul publicației

Sebastian Zachmann, fost redactor-șef al Cotidianul.ro și realizator al emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, se alătură echipei Recorder, au anunțat marți atât Recorder, cât și jurnalistul.

„Ne bucurăm să anunțăm cooptarea în echipa Recorder a unuia dintre cei mai buni jurnaliști de politic din România”, a transmis Recorder într-o postare pe Facebook.

Sebastian Zachmann va realiza „interviuri video și texte de analiză politică elaborate, cu informații de context și povești din culise”.

„Continuăm, astfel, dezvoltarea Recorder și dincolo de zona investigații, cu conținut jurnalistic ancorat în actualitate, dar adaptat la stilul Recorder: jurnalism relevant și ușor de înțeles, al cărui principal scop este interesul public, nu goana după afișări. Săptămâna aceasta veți putea citi prima analiză a lui Sebastian Zachmann pe Recorder”, a mai transmis publicația.

Anunțul vine la aproximativ o lună după ce Zachmann a demisionat din funcția de redactor-șef al Cotidianul.ro și a încheiat colaborarea cu Prima TV.

Cine este Sebastian Zachmann

Absolvent al facultăţii de filosofie, Zachmann în intrat în presă în urmă cu 15 ani. Din 2011, a lucrat la Adevărul, unde a condus apoi secţia politică a publicaţiei. În anul 2020, Zachman a demisionat de la Adevărul, deţinut de Cristian Burci, şi a trecut la Prima TV, iniţial corespondent pe politic, apoi ca realizator al emisiunii Insider Politic.

El a preluat conducerea Cotidianul.ro în septembrie 2025, după ce publicația și-a schimbat patronul după 15 ani.

Publicaţia a fost cumpărata de grupul Clever EAD, care deține și platformele PrimaNews.ro și Profit.ro, potrivit Pagina de Media. Înainte, Cotidianul era deținut de jurnalistul Cornel Nistorescu.

Sebastian Zachmann a demisionat din poziția de redactor-șef al publicației Cotidianul.ro și de la televiziunea PrimaTV în luna aprilie.

În paralel, el este realizatorul emisiunii „Piața Victoriei” de la Europa FM.