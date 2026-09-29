Seceta fără precedent a declanșat o perioadă de aur pentru descoperirile din epoca romană în Elveția

Arheologii redesenează hărțile Elveției din perioada romană după ce urmele unor ruine îngropate de mult timp au ieșit la iveală în timp ce țara a traversat cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată, relatează Reuters.

Seceta poate dezvălui situri arheologice ascunse atunci când vegetația aflată deasupra acestora se ofilește, expunând vestigii necunoscute.

Este unul dintre numeroasele efecte ale valurilor de căldură din acest an, care au scos la iveală și epave din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial aflate în albiile râurilor, inclusiv ale Dunării.

Alertați de un pasionat de istorie, arheologii din cantonul elvețian Vaud au folosit o dronă pentru a realiza zilnic imagini ale terenurilor din jurul orașului Aventicum, fosta capitală a Helvetiei romane. Aceasta a fost întemeiată cu 2.000 de ani în urmă, după ce Iulius Cezar a învins triburile locale. Astăzi, aici se află micul oraș Avenches.

„Acestea sunt cele mai bogate descoperiri făcute aici în ultimii 50 de ani, cel puțin de ultimele două generații de arheologi”, a declarat pentru Reuters Jordan Anastassov, unul dintre arheologii ce lucrează în cantonul Vaud.

Amfiteatrul roman bine conservat este una dintre atracțiile turistice ale orașului Avenches, FOTO: GFC Collection RF, GFC Collection / Alamy / Profimedia

Ce au descoperit arheologii în Elveția

Imaginile au dezvăluit urmele unor băi termale, case, drumuri și ale unui posibil templu, care anterior erau necunoscute sau doar vag înțelese. Multe dintre ele se află în zone ale orașului în care nu se efectuaseră niciodată săpături.

Orașul a prosperat sub dominația romană, înainte de a intra treptat în declin pe măsură ce incursiunile triburilor germanice s-au intensificat începând din secolul al III-lea.

Echipa formată din cinci arheologi a suprapus descoperirile peste hărți, marcându-le cu violet, umplând spațiile goale și corectând marcajele greșite.

„Acum ne punem întrebări cu adevărat interesante pe care, altfel, nu ni le-am fi pus”, a declarat arheologul Hugo Amoroso.

Vestigii istorice îngropate au ieșit la iveală în alte zone ale Elveției și Europei, însă multe dintre ele sunt mai greu de interpretat deoarece sunt izolate și nu beneficiază de cercetători dedicați.

Arheologii elvețieni își vor prezenta descoperirile în fața colegilor lor și este posibil să efectueze ulterior săpături țintite.

„Nu o să ne dorim secete”, a afirmat Pierre Blanc, directorul săpăturilor de la situl din Vaud. „Dar vom profita la maximum de această situație și vom continua să căutăm”, a adăugat acesta.

FOTO articol: Richard Conrad Morgan / Dreamstime.com.