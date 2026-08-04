FOTO Surpriza după secarea Dunării: Navele de război ale flotei germane de la Marea Neagră, scufundate intenționat în al Doilea Război Mondial

Nivelul apei din Dunăre a scăzut atât de mult din cauza vremii secetoase din această vară din Europa, încât navele de război naziste scufundate au început să devină vizibile.

Zeci de nave de război germane din cel de-al Doilea Război Mondial, unele încă încărcate cu arme, au apărut în Serbia, relatează marți Sky News.

Acestea aparțineau flotei germane de la Marea Neagră, pe care naziștii au scufundat-o în mod deliberat spre sfârșitul conflictului, pe măsură ce forțele sovietice avansau tot mai adânc în Europa.

În mijlocul fluviului care separă Serbia de România, în apropierea portului sârbesc Prahovo, a ieșit la iveală o carenă ruginită, alături de un catarg rupt pe care odinioară flutura steagul nazist.

Istoricii afirmă că până la 200 de nave de război germane au fost scufundate în septembrie 1944 lângă Prahovo, în defileul Dunării, în timp ce se aflau sub tirul sovietic.

Între timp, în România, autoritățile au fost nevoite să înceapă construirea unui dig temporar pentru a devia apa din fluviul afectat de secetă către singurul reactor nuclear funcțional al țării.

Iar în Ungaria vecină, nivelul apei de la centrala nucleară de la Paks a scăzut la doar câțiva milimetri de a forța o oprire completă, a anunțat prim-ministrul țării, Peter Magyar.

Atât centrala nucleară de la Paks, cât și cea de la Cernavodă din România utilizează apa din Dunăre pentru răcirea reactoarelor, dar, pe măsură ce nivelul apei a scăzut, Budapesta și Bucureștiul și-au intensificat importurile de energie electrică, îndemnând în același timp populația și companiile să-și reducă consumul.

Epava unei nave de război germane din cel de-al Doilea Război Mondial, care a ieșit la suprafață din cauza secetei, în fața barajului Djerdap II, de pe fluviul Dunărea, în apropiere de Prahovo, Serbia, 4 august 2026. FOTO: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Producătorul român de energie nucleară de stat, Nuclearelectrica, care generează în mod normal o cincime din necesarul de energie electrică al țării, a oprit unul dintre cele două reactoare ale sale la începutul săptămânii trecute, pe fondul scăderii nivelului apei din fluviu.

Trei dintre cele patru reactoare ale centralei de la Paks, situată la sud de Budapesta, au fost oprite, ceea ce a făcut ca facilitatea nucleară să funcționeze la puțin peste 10% din capacitate.

Autoritățile ungare monitorizează îndeaproape nivelul apei din Dunăre, în încercarea de a evita oprirea ultimei unități rămase în funcțiune.

Magyar a afirmat, într-o postare pe Facebook: „În jurul orei 01:30, eram la doar câțiva milimetri de oprirea completă a centralei nucleare de la Paks, dar apoi scăderea nivelului apei s-a oprit, iar până dimineața acesta a crescut cu 1,5 cm.”

Epava unei nave de război germane din cel de-al Doilea Război Mondial, care a ieșit la suprafață din cauza secetei, în fața barajului Djerdap II. Prahovo, Serbia, 4 august 2026. FOTO: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Într-un videoclip postat ulterior pe aceeași platformă de socializare, înregistrat la centrală, Magyar a spus că „o cantitate potențial semnificativă de precipitații ar putea cădea în bazinele hidrografice austriece undeva în jurul zilei de joi”, dar nu era sigur că precipitațiile vor ajunge până la Dunăre.

În România, inginerii intenționează să scufunde patru barje încărcate cu pietre de-a lungul unui afluent al Dunării pentru a devia mai multă apă către centrala de la Cernavodă.

Luni, Marina Română a aruncat în aer stânca Pârjoaia, în timp ce agenția națională de gestionare a apelor a început lucrările la digul temporar, pe care autoritățile speră să îl finalizeze până miercuri sau joi.

Guvernele din ambele țări au îndemnat gospodăriile și companiile să-și limiteze consumul de energie electrică pentru a reduce impactul crizei, iar peste 300 de întreprinderi au efectuat reduceri voluntare, contribuind la diminuarea presiunii asupra rețelei naționale.

Epava unei nave de război germane din cel de-al Doilea Război Mondial, în apropiere de Prahovo, Serbia, 4 august 2026. FOTO: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Însă, pe fondul menținerii vremii caniculare, Magyar a avertizat că această săptămână va fi una critică.

Mai la nord, operatorul polonez al rețelei electrice, PSE, a solicitat companiilor de energie electrică să-și îndeplinească obligațiile de a îmbunătăți producția de rezervă.