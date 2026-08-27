Seceta istorică face Franța să ia o măsură până recent de neimaginat pentru brânzeturile sale celebre

Regulile stricte de producție vor fi relaxate temporar pentru unele dintre cele mai cunoscute brânzeturi ale Franței, după ce seceta și valurile repetate de căldură au uscat pășunile, amenințând mijloacele de trai ale producătorilor tradiționali de lactate, relatează The Guardian.

Comté, o brânză tare produsă din lapte crud de vacă în munții Jura, este cea mai bine vândută brânză tradițională din Franța, cu peste 62.000 de tone produse anul trecut. Guvernul a anunțat miercuri că producătorilor acesteia li se va permite temporar să se abată de la regulile stricte privind pășunatul, după ce fermierii au spus că temperaturile extreme le-au pârjolit pășunile, punând producția în pericol.

Producătorilor de Beaufort și Abondance, două brânzeturi realizate din lapte provenit de la vaci crescute la pășune în Alpi, li s-au acordat de asemenea derogări temporare de la regulile de producție, din cauza impactului secetei asupra terenurilor de pășunat.

Toate cele trei brânzeturi poartă prestigioasa etichetă „appellation d’origine protégée” (AOP – denumire de origine protejată), menită să le garanteze autenticitatea și să protejeze metodele tradiționale de creștere a animalelor și de producție. Acest lucru înseamnă că producătorii trebuie să respecte reguli stricte privind locurile în care pasc animalele și hrana pe care acestea o consumă.

Producătorii unora dintre cele mai apreciate brânzeturi franceze au primit derogare de la reguli

Însă seceta, care a afectat 95% din teritoriul Franței continentale în luna iulie, a transformat pășunile, în mod normal bogate și verzi, în terenuri uscate, galbene și lipsite de vegetație.

Autoritățile franceze au declarat că producătorii de Comté, Beaufort și Abondance vor putea, temporar, să suplimenteze alimentația animalelor cu mai multe furaje și cereale aduse din alte regiuni.

INAO, agenția guvernamentală care administrează și aplică regulile privind producția alimentelor tradiționale, a declarat pentru AFP că intenționează de asemenea să acorde derogări temporare producătorilor mai multor alte brânzeturi, printre care Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne și Fourme d’Ambert. Institutul a precizat că seceta este „istorică”.

Secetele devin tot mai frecvente și mai severe în anumite regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire, din cauza schimbărilor climatice.

Numeroasele brânzeturi ale Franței reprezintă o sursă de mândrie națională și o componentă esențială a identității și economiei locale din zonele rurale.

Președintele francez Emmanuel Macron în timpul unei vizite la un producător de brânză Salers, FOTO: Thierry Zoccolan / AFP / Profimedia

Seceta lasă fermierii din Franța fără pășuni pentru vacile de lapte

„Pur și simplu nu mai există iarbă pentru animale. Această iarbă este complet pârjolită și nu mai are nicio valoare”, a declarat Hubert Genty, un fermier care produce brânză Neufchâtel în localitatea Richemont din Normandia. El a adăugat în comentarii făcute pentru postul de televiziune TF1 că vacile sale produc mai puțin lapte, ceea ce va afecta producția de brânză.

Angélique, soția sa care prepară manual brânzeturile în formă de inimă în lăptăria fermei, a spus că, în mod normal, în această perioadă a anului producea între 600 și 700 de brânzeturi pe zi. Însă acum a ajuns la doar 400–450, din cauza cantității reduse de lapte. Ea a spus că îi va fi greu să facă față cererii clienților.

Fermierii din numeroase regiuni tradiționale de producție a brânzeturilor din Franța au avertizat cu privire la pagubele provocate de secetă și valurile de căldură.

Aproximativ 70% dintre producătorii de Salers, o brânză care beneficiază de eticheta AOP, au fost nevoiți să întrerupă producția pe timpul verii din cauza secetei, a relatat ziarul local La Montagne. Și producătorii de Roquefort au cerut o relaxare temporară a regulilor tradiționale privind pășunatul oilor, după ce numeroase pășuni au fost pârjolite.

Guvernul francez pregătește măsuri de urgență pentru ajutorarea fermierilor

Serviciul de statistică al Ministerului francez al Agriculturii a declarat că, la 10 august, creșterea vegetației pe pajiștile permanente era cu o treime mai mică decât media înregistrată în perioada 1989–2018.

Situația furajelor era „puternic degradată” în aproape toate regiunile, a precizat ministerul la începutul acestei luni.

Annie Genevard, ministra franceză a agriculturii, este așteptată să poarte săptămâna viitoare discuții de criză cu autoritățile locale, înainte de a anunța măsuri de urgență pentru fermieri.

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