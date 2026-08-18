Fermierii europeni se confruntă cu o criză „fără precedent” din cauza valurilor succesive de caniculă

Valurile succesive de căldură extremă și seceta din ce în ce mai severă, care afectează întregul continent, i-au adus pe mulți dintre fermierii Europei într-o criză „fără precedent”, iar cultivatorii de legume și cereale avertizează în special asupra unor recolte „catastrofale”, relatează The Guardian.

Producția de legume a Franței este cu „mult redusă” față de anii precedenți, cultivatorii estimând pierderile fiind la 25% pentru dovlecei, 35% pentru salată verde, 40% pentru mazăre, 60% pentru broccoli și între 50% și 100% pentru anghinare.

„Sectorul legumelor se confruntă cu o criză istorică”, a declarat Prince de Bretagne, organizație care reunește peste 1.300 de producători de legume din Bretania. Aceasta cere „acțiuni urgente” pentru a aborda scăderea „dramatică” a randamentelor și a calității multor culturi.

Încălzirea globală accelerată și un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare au pârjolit terenurile agricole din întreaga Europă în această vară, dezvoltarea plantelor fiind împiedicată de temperaturi care au depășit în mod repetat 30 °C și adesea 35 °C, de precipitații aproape inexistente și de vânturi fierbinți.

Situație dramatică în Franța

„De obicei, una dintre regiuni se descurcă mai bine, ceea ce ajută la compensare”, a declarat pentru Le Monde Eric Legras, din cadrul asociației franceze a producătorilor de legume pentru conserve și produse congelate. „Anul acesta, toate principalele noastre zone de producție au fost afectate, și în același timp”, a adăugat reprezentantul asociației care reunește în jur de 4.400 de membri.

Producția de cereale a fost afectată la fel de grav, Ministerul Agriculturii de la Paris estimând că recolta de porumb a Franței – cel mai mare producător de cereale din Europa – va fi cu 35% mai mică decât nivelul din 2025. Estimarea pentru anul acesta este de aproximativ 9 milioane de tone, o cantitate atât de mică încât nu a mai fost înregistrată din 1980.

O parte din scădere se datorează faptului că fermierii au trecut la alte culturi, precum floarea-soarelui, însă aceasta reflectă și impactul valurilor de căldură extremă din această vară, care au afectat grav culturile în etapele critice ale ciclului său de dezvoltare.

Plante de floarea-soarelui uscate pe un teren agricol din Franța, FOTO: Luc Auffret / AFP / Profimedia

Probleme și pentru crescătorii de animale

Este probabil ca situația să provoace probleme majore și crescătorilor de animale. Întrucât vacile de lapte încep de regulă să sufere de stres termic la temperaturi de peste 25 °C, mulți producători au raportat deja scăderi ale producției de lapte cu 10%-15%. Cei mai mulți sunt acum preocupați și de hrana pentru animale necesară în timpul iernii.

Agreste, serviciul de statistică al Ministerului Agriculturii de la Paris, a declarat săptămâna trecută că producția de fân destinată hrănirii bovinelor în timpul iernii era cu aproximativ 30% sub media perioadei 1989-2018, un deficit care „se agravează și afectează în prezent un număr tot mai mare de regiuni”.

Și producția de ouă a fost afectată de o rată „catastrofală” a mortalității în fermele de păsări, în special în timpul valului de căldură din iunie. Potrivit organismului național francez de promovare a ouălor, producția este cu aproximativ 1 milion de ouă pe zi mai mică decât nivelul normal.

Măsură fără precedent luată de agricultorii italieni

În Italia, aproximativ 60% din terenurile agricole din întreaga țară sunt în prezent afectate de secetă, de la niveluri moderate până la severe, potrivit datelor publicate la începutul acestei luni de Coldiretti, cea mai mare organizație a fermierilor din țară.

Randamentele culturilor, în special cele de porumb, orez și soia, precum și ale legumelor și fructelor, au fost grav afectate, iar producția de lapte a scăzut cu 20%. Costul total pentru sector, inclusiv pagubele provocate de incendiile de vegetație și furtunile puternice, este estimat la peste 3 miliarde de euro.

Seceta este deosebit de severă în valea Padului, o vastă zonă geografică ce se întinde pe teritoriul a patru regiuni din nordul Italiei. Aceasta este considerată coloana vertebrală a agriculturii italiene și este responsabilă pentru aproximativ 80% din producția de orez a țării.

Italia este cel mai mare producător de orez din Europa, cu aproximativ 235.000 de hectare cultivate în 2025. Însă anul acesta seceta severă i-a obligat pe cultivatori să adopte o măsură fără precedent pentru a salva recolta: irigarea culturilor doar o dată la două săptămâni.

Câmp cultivat cu orez în Valea Po din Italia, FOTO: Luca Bruno / AP / Profimedia

Scădere puternică a producției de cereale în Spania

În Spania, recoltele de cereale sunt cu 35% mai mici decât în anul precedent în Castilla y León, cu 49% mai mici în regiunea Madrid și cu 24% mai mici în Andaluzia. Autoritățile au declarat, de asemenea, că producția de lapte de oaie și de capră a scăzut cu 6,5%, respectiv 10,8%.

După o recoltă dezastruoasă în 2024, afectată de secetă, producția de ulei de măsline a crescut semnificativ anul trecut, iar iarna și primăvara umede au reprezentat o veste bună pentru o cultură care nu este recoltată până la sfârșitul toamnei. Cultivatorii spun că este prea devreme pentru a estima cum va arăta recolta din acest an.

Cu toate acestea, federația națională a producătorilor de vin din Spania a prognozat o scădere cu 20% a producției în 2026, iar directorul acesteia, José Luis Benítez, a avertizat că valurile succesive de căldură vor reduce recoltele, deoarece strugurii sunt mai mici din cauza lipsei de umiditate.

Guvernele au promis pachete de ajutor costisitoare pentru sprijinirea sectorului. Premierul francez Sébastien Lecornu a promis un ajutor imediat de 145 de milioane de euro, precum și „măsuri de sprijin structural și de investiții” incluse în bugetul pentru 2027.