Secret Service a arestat un bărbat înarmat lângă Casa Albă care amenința că îl va ucide pe Trump

Un bărbat care avea asupra sa mai multe arme într-o mașină furată și care amenința că îl va ucide pe președintele american Donald Trump a fost arestat joi de agenți ai Secret Service, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), citat de CNN.

Agenţii Secret Service l-au observat pe Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, un cetăţean venezuelean despre care DHS a spus că a intrat ilegal în Statele Unite, comportându-se suspect într-o maşină aflată în apropierea Casei Albe.

„Când l-au confruntat pe suspect, acesta a declarat că a auzit voci în cap care îi spuneau să meargă la Washington, D.C. și să-l ucidă pe președintele Trump”, a spus Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) într-un comunicat de presă.

„Ofițerii au descoperit ulterior că vehiculul fusese raportat ca fiind furat, iar suspectul a recunoscut că avea arme în mașină”, a adăugat DHS.

Agenții au descoperit în mașină o pușcă și două pistoale, alături de zeci de cartușe, a precizat DHS.

Armele și muniția recuperate din mașina suspectului, de lângă Casa Alba. Sursa Foto: Department of Homeland Security

Chrinos a fost arestat sub acuzații multiple legate de arme de foc, precum și pentru utilizarea neautorizată a unui vehicul și tăinuirea de bunuri furate.

În prezent, acesta se află în custodia US Marshals Service. Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că Chrinos a intrat ilegal în SUA în 2024.

Potrivit Secret Service, în zona Casei Albe s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de incidente în care sunt implicate persoane cu probleme de sănătate mintală.