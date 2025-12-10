Secretarul de stat al SUA le-a ordonat diplomaților să revină imediat la fontul „Times New Roman”, și să nu mai scrie cu „Calibri”

Marco Rubio, secretarul de stat american, în timpul audierii sale de către Senat pentru confirmarea în funcție, în luna ianuarie, FOTO: Lenin Nolly / Sipa Press / Profimedia Images

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, le-a ordonat marți diplomaților să revină la folosirea fontului „Times New Roman” în comunicările oficiale, numind decizia predecesorului său democrat Antony Blinken de a adopta „Calibri” drept o măsură de diversitate „risipitoare”, potrivit unei telegrame interne a departamentului consultate de Reuters.

Sub conducerea lui Blinken, Departamentul de Stat trecuse la începutul lui 2023 la „Calibri”, un font modern sans-serif, afirmând că acesta era un font mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități deoarece nu are elemente decorative angulare și este fontul implicit în produsele Microsoft. Deși diferența e aproape imperceptibilă pentru oamenii de rând, fonturilor sans-serif le lipsesc unele mici linii decorative care apar la capetele literelor în alte fonturi.

„Calibri”, „Arial” și „Helvetica” sunt exemple de alte fonturi sans-serif.

Exemplu comparativ între fontul „Calibri” (pe primul rând) și fontul „Times New Roman”

O telegramă datată 9 decembrie, trimisă tuturor misiunilor diplomatice americane, afirma că tipografia influențează profesionalismul unui document oficial, iar „Calibri” este informal în comparație cu fonturile serif.

„Pentru a restabili decența și profesionalismul materialelor scrise ale Departamentului și pentru a elimina încă un program DEI risipitor, Departamentul revine la Times New Roman ca font standard”, se arată în telegramă.

„Acest standard de formatare este în concordanță cu directivele prezidențiale One Voice for America’s Foreign Relations (n.r. O Voce pentru Relațiile Externe ale Americii), subliniind responsabilitatea Departamentului de a prezenta o voce unitară și profesională în toate comunicările”, se mai precizează în telegrama semnată de Marco Rubio.

Departamentul de Stat nu a răspuns imediat solicitării de comentarii din partea Reuters.

Un font prins în mijlocul luptei „anti-diversitate” a Casei Albe

Decizia din 2023 a Departamentului de Stat a venit în condițiile în care unele studii sugerează că fonturile sans-serif, precum Calibri, sunt mai ușor de citit pentru persoanele cu anumite deficiențe de vedere.

După revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump și administrația sa s-au mișcat rapid pentru a elimina programele federale care promovează diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI) și a amenințat inclusiv sectorul privat să renunțe la ele.

Printre măsurile luate s-au numărat concedierea responsabililor cu diversitatea din agențiile federale și prin retragerea fondurilor de granturi pentru o gamă largă de programe.

Așa-zisele politici DEI, menite să încurajeze angajarea unor persoane considerate defavorizate din cauza unor criterii etnice sau de orientare sexuală, au devenit mai răspândite după protestele pe scară largă ce au avut loc în 2020 în SUA din cauza uciderii afro-americanului George Floyd de către poliția din Minneapolis.

Trump și alți critici ai inițiativelor de diversitate susțin că acestea sunt discriminatorii împotriva persoanelor albe și a bărbaților și că ele afectează luarea deciziilor bazată pe merit.