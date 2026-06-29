Secretarul general al PNL, apel către Nicușor Dan: „E clar că multe soluții nu mai are. Să vină cu un compromis”

Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, a declarat luni, la RFI, că sunt șanse mici ca partidele să ajungă la un acord pentru desemnarea unui premier care să și aibă majoritate, iar soluția la criza politică este acum la președintele Nicușor Dan.

PNL-USR-UDMR îl susțin pentru funcția de premier pe eurodeputatul Siegfried Mureșan. De partea cealaltă, PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu. Negocierile sunt în impas, iar de la 1 iulie Parlamentul intră în vacanţă.

Într-o intervenție la RFI, Robert Sighiartău a spus că PNL, USR și UDMR „au cedat destul de mult” în negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern.

„Noi am pus pe masă soluția aceasta, îmbrățișată de trei partide de centru-dreapta, să avem guverne minoritare succesive, să începem noi, ca să ducem în continuare măsurile și reformele pe care le-am avut, până la anul, după care să vină un Guvern minoritar PSD, care să fie învestit tot cu votul nostru. Cred că era o soluție amiabilă, în care tot noi am cedat destul de mult. În acest moment, se pare că nu a fost luată în considerare această soluție. Rămâne să vedem ce va face președintele”, a spus Robert Sighiartău.

„Nicușor Dan trebuie să vină cu un compromis”



Deputatul liberal a spus că președintele Nicușor Dan „clar multe soluții nu mai are, decât să decidă între cele două variante, guverne minoritare”.

„Dacă aceste soluții nu vor trece de votul Parlamentului, atunci președintele României are și această opțiune de a declanșa alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, în acest moment, decizia este la președinte, pentru că el ar trebui să medieze și să vină cu un compromis, noi am pus pe masă acest compromis”, a spus Sighiartău.

Întrebat când crede că am putea avea un nou Guvern, în condițiile în care senatorii și deputații intră în vacanță de la 1 iulie, Robert Sighiartău a declarat că oricând se pot face sesiuni extraordinare ale Parlamentului, dar „e foarte complicat de spus, mai ales cum evoluează lucrurile și discuțiile inclusiv cu președintele României să spunem când vom avea guvern”.

„Este în interesul țării să avem un Guvern cu puteri depline cât mai repede. Sunt opt jaloane de îndeplinit, aproximativ nouă legi pe care trebuie Executivul să le treacă prin Parlament. Deci cu siguranță, va fi nevoie de o sesiune extraordinară specifică doar pentru PNRR (…). Așadar, ne dorim acest Guvern cât mai repede, dar soluția este la președinte”, a spus deputatul liberal.

Replică pentru președinte

Sighiartău, întrebat despre declarația lui Nicușor Dan care a acuzat PNL că și-a schimbat poziția exprimată la primele negocieri, a spus că este o „declarație partinică”.

„Noi nu am spus că vom vota fără garanții, vom da un cec în alb PSD. Dimpotrivă, am spus că trebuie să existe un acord pe care să-l respecte toate partidele (…). Mingea este la președinte. Noi am spus foarte clar condițiile pe care le avem și din punct de vedere al programului de guvernare, urgențele care trebuie rapid rezolvate, după care am vorbit și politic cum ar trebui să fie un acord, astfel încât lucrurile să funcționeze și să nu ajungem într-o altă criză”, a conchis Sighiartău.