Ultimele zile pentru deblocarea crizei politice. Două variante de premier și nicio majoritate. Condiția pusă de Nicușor Dan

Negocierile pentru formarea unui Guvern sunt în continuare în impas. Liderii politici din fosta coaliţie de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi nu au ajuns la un acord politic pentru susţinerea unui premier în Parlament care să aibă majoritate, iar de la 1 iulie deputații și senatorii intră în vacanţă.

Vacanța parlamentară de vară începe miercuri, 1 iulie, și durează până pe 31 august. Marți, 30 iunie, este ultima zi a sesiunii legislative. Parlamentarii pot fi convocați oricând în sesiuni extraordinare dacă situația politică sau adoptarea unor legi urgente o va impune.

Astfel, cu 2 zile înainte ca Parlamentul să intre în vacanță, PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord privind viitoarea majoritate și desemnarea premierului.

Nicușor Dan are pe masă două variante de prim-ministru

PNL-USR-UDMR îl susțin pentru funcția de premier pe eurodeputatul și liberalul Siegfried Mureșan. De partea cealaltă, PSD îl susține pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu.

Vineri, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor şi i-a pus faţa în faţă. Ședință a fost una tensionată, potrivit informațiilor obținute de HotNews. Discuția a divagat, iar spiritele s-au încins când Grindeanu și Bolojan au intrat într-o dezbatere despre cine este mai de încredere dintre cele două partide.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, după eşecul discuţiilor de vineri, că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi, după consultările oficiale, îl credea depăşit. Pentru acest „blocaj politic”, Nicușor Dan a acuzat PNL că și-a schimbat poziția exprimată la primele negocieri.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a declarat președintele.

În replică, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul pe care îl conduce „nu blochează”, ci „rămâne consecvent”.

Ilie Bolojan a afirmat că liberalii nu au promis „un cec în alb” pentru Sorin Grindeanu în vederea ieşirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern.



