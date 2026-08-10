Secretul funcționării noului sistem de control la frontieră al UE: e dezactivat pur și simplu, atunci când e copleșit. Dar ce înseamnă asta?

Aeroporturile au posibilitatea de a suspenda temporar înregistrarea datelor biometrice de la călătorii din afara UE, în cazul unor circumstanţe excepţionale pe durata verii. Această derogare este deja folosită intens, scrie Politico, citată de News.ro.

Noul sistem biometric de control la frontieră al UE provoacă întârzieri atât de mari pentru călători în perioada aglomerată a verii, încât unele aeroporturi apelează la o soluţie simplă: îl opresc atunci când sunt copleşite, scrie Politico.

Această soluţie rapidă, permisă de reglementările UE, nu era cea anticipată atunci când sistemul de intrare/ieşire a fost introdus treptat în octombrie şi a intrat pe deplin în vigoare din 10 aprilie.

Şi totuşi, multe aeroporturi fac exact acest lucru.

„Când se formează cozi în lunile aglomerate de vară, sistemul este oprit pentru a asigura un tranzit fără probleme în hub-urile noastre din Paris şi Amsterdam”, a declarat Air France-KLM pentru Politico.

Directorii executivi ai companiilor aeriene, autorităţile de frontieră şi oficialii aeroporturilor au afirmat că verificările biometrice sunt suspendate atunci când punctele de trecere a frontierei devin aglomerate şi în alte hub-uri, inclusiv la Frankfurt, Bruxelles şi Milano.

Ce este sistemul EES

Sistemul EES (Entry/Exit System) se aplică cetăţenilor din afara UE care intră în spaţiul Schengen, format din 29 de ţări.

În loc să se îndrepte către un agent de frontieră care să le ștampileze paşapoartele, pasagerii trebuie să utilizeze un chioşc EES pentru a-şi furniza amprentele digitale şi a fi fotografiaţi – datele fiind păstrate în arhivă timp de trei ani.

Dacă aceste dispozitive nu funcţionează, informaţiile trebuie înregistrate manual.

Apoi, vizitatorii se îndreaptă fie către porţile electronice pentru controlul paşapoartelor, fie către agenţii de frontieră pentru a intra. Obiectivul este de a monitoriza depăşirea duratei de şedere prevăzute de viză.

„Avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”, a declarat Guillaume Mercier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Acesta sporeşte securitatea cetăţenilor UE şi înlocuieşte ştampilarea pe hârtie cu un sistem modern de înregistrare şi control”, a explicat oficialul.

Comisia a declarat la începutul acestui an că verificările biometrice permit autorităţilor să detecteze fraudele de identitate care, altfel, „probabil ar fi trecut neobservate”.

Multe aeroporturi, porturi, puncte de trecere a frontierei rutiere şi terminale feroviare s-au adaptat noilor cerinţe, dar în locaţiile cu aflux mare de turişti s-au înregistrat aşteptări de câteva ore.

„Zborurile de legătură au fost pierdute din cauza sistemului de intrare în UE”, a declarat marţi Carsten Spohr, directorul general al Lufthansa.

Derogări pentru sezonul de vară

Sub presiunea industriei turismului, Comisia a acordat o derogare pentru sezonul de vârf al verii, valabilă până pe 6 septembrie.

Regulamentul EES „include posibilitatea de a suspenda temporar înregistrarea datelor biometrice în cazul unor circumstanţe excepţionale pe durata verii”, a spus Mercier.

„Am reuşit să obţinem acest lucru împreună cu autorităţile germane şi cu Aeroportul din Frankfurt, deoarece întârzierile deveneau prea mari”, a declarat Spohr reporterilor.

Această excepţie se aplică tuturor punctelor de intrare, nu doar aeroporturilor.

Un călător britanic, Rene Colandog, a declarat vineri că a trebuit doar să-şi prezinte paşaportul înainte de a se îmbarca într-un tren Eurostar la Londra St. Pancras luna trecută. Nu i s-au solicitat scanarea facială şi amprentele digitale.

„Sunt de acord cu acest sistem biometric, atât timp cât este pentru securitate”, a spus Colandog înainte de a urca în trenul de la Bruxelles spre Londra.

Mai multă muncă la frontieră

Sistemul EES a fost adoptat în 2017, dar punerea sa în aplicare a fost amânată ani de zile, deoarece autorităţile de frontieră nu erau pregătite să facă faţă volumului suplimentar de muncă.

Chiar şi acum, înregistrarea corespunzătoare a călătorilor în noul sistem necesită încă un număr semnificativ de angajaţi. O altă problemă este că EES este încă nou, astfel încât aproape toţi călătorii se înregistrează pentru prima dată – ceea ce generează întârzieri suplimentare.

„La Aeroportul Milano Malpensa, echipele de control la frontieră sunt formate în prezent din aproximativ 35 de persoane”, a declarat Cristian Sternativo, ofiţer de control la frontieră la aeroportul italian şi reprezentant local al Sindicatului Poliţiei Autonome din Italia.

Pentru a efectua toate verificările impuse de EES fără a crea cozi lungi, „ar fi nevoie de cel puţin încă 10-15 persoane în perioadele de vârf”, a adăugat el.

Este „de neconceput” să ne aşteptăm ca EES să funcţioneze la capacitate maximă cu nivelul actual de personal, deoarece noul sistem „necesită mai mult timp”, a punctat el.

Chiar şi la Aeroportul din Bruxelles – situat la doar 10 kilometri de instituţiile UE – tehnologia nu este încă pe deplin operaţională – suspendarea colectării datelor biometrice a început cu mult înainte de vară, în temeiul unei derogări emise la sfârşitul lunii martie, după ce 600 de pasageri şi-au ratat zborurile în doar 21 de ore.

„Serviciul de Control al Frontierelor al Poliţiei Federale poate decide să aplice această derogare atunci când este necesar”, a confirmat poliţia belgiană săptămâna aceasta.

Acum, opt ţări ale UE şi Elveţia doresc prelungirea derogărilor din vară dincolo de data de 6 septembrie.

O aplicare strictă a procedurii complete „ar duce la probleme de ordine publică”, deoarece „există anumite perioade de vârf în care infrastructura actuală nu este suficientă pentru a face faţă tuturor”, a declarat Sternativo.

Securitate vs. rapiditate

În ciuda suspendării controalelor biometrice, autorităţile de frontieră insistă că securitatea nu este compromisă.

„Călătorul este întotdeauna înregistrat în EES, iar datele necesare privind documentul de călătorie sunt introduse în sistem”, a declarat poliţia federală belgiană într-un răspuns scris, adăugând că „securitatea controalelor la frontieră şi respectarea reglementărilor europene rămân prioritatea absolută”.

Experienţele pasagerilor variază în funcţie de locul în care intră în UE.

Kathleen Glass, care călătoreşte regulat din Regatul Unit în UE, a aşteptat doar 15 minute pentru a trece de controalele biometrice la gara St. Pancras din Londra, vineri dimineaţă, înainte de a se urca într-un tren Eurostar spre Bruxelles.

William, din Edinburgh, care a cerut să nu i se publice numele de familie, a spus că aceste controale biometrice la un aeroport german, în perioada Crăciunului, au durat între 40 şi 50 de minute.

Posibilitatea de a suspenda colectarea datelor biometrice pare să menţină sistemul funcţional în această vară.

„Deşi suntem la începutul sezonului estival, nu primim rapoarte privind cozi excesive”, a declarat Luke Petherbridge, directorul de relaţii publice al Asociaţiei Agenţilor de Turism Britanici.

Tensiunile legate de EES nu sunt decât un preludiu al următoarei schimbări tehnologice la frontieră planificate de Bruxelles.

Următorul obiectiv al Uniunii este Sistemul european de informaţii şi autorizare a călătoriilor (ETIAS) online, care va impune călătorilor din 59 de ţări scutite de viză să se înregistreze în prealabil, să se supună unui control de securitate şi să plătească o mică taxă înainte de a intra în spaţiul Schengen.

ETIAS – similar cu sistemele deja utilizate în Regatul Unit şi în SUA – trebuia iniţial să fie lansat în 2021, apoi mai târziu în acest an, dar acum este amânat până în 2027.