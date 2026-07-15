Secretul invocat de Nicușor Dan, întrebat de ce România nu declasifică ajutorul pentru Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat miercuri, la Kiev, că desecretizarea ajutorului pentru Ucraina este o chestiune care are o componentă militară și că „uneori” e mai bine ca acest lucru să rămână „un secret militar”.

La finalul participării lui la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev, șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă preconizează că sprijinul acordat până acum de către România Ucrainei, în cadrul eforturilor acestei țări de a se apăra împotriva invaziei ruse, va fi desecretizat.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani și alteori ajutor în echipamente”, a răspuns președintele.

„În momentul în care o țară își ia din capacitățile sale de apărare niște echipamente și le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a susținut Nicușor Dan.

„Contact direct” România – Ucraina după explozia dronei de la Constanța

Președintele a mai spus miercuri, tot în cadrul conferinței de presă de la Kiev, că, în urma incidentului cu dronă de la Constanța, există „un contact direct” între autoritățile române și cele ucrainene pe această temă.

„În urma acelui eveniment s-au întâmplat niște lucruri. În primul rând, există un contact direct care nu era în momentul acela pentru acest tip de incidente. În al doilea rând, partea română, adică și Armata și partea care ține de Ministerul de Interne, Garda de Coastă, a intensificat operațiunile de patrulare pentru a preveni tipul acesta de evenimente. În al treilea rând, au fost mai multe runde de discuții la niveluri tehnice între partea română și partea ucraineană pentru a elucida în totalitate ce s-a întâmplat acolo și suntem în faza în care așteptăm toate răspunsurile de la partea ucraineană”, a precizat șeful statului, citat de Agerpres.

„În discuția pe care am avut-o azi cu președintele (Volodimir Zelenski, n.r.), a fost prezent și consilierul său pentru securitate și am stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat de un orizont de timp în care vor veni aceste răspunsuri, el a susținut că ar fi vorba de săptămâni.