Secretul „Rubiconului”, unitatea de elită specializată în drone a Rusiei, scos la iveală de propagandistul Vladimir Soloviov. O toaletă l-a dat de gol

Un reportaj difuzat de propagandistul Vladimir Soloviov a scos la iveală, involuntar, locația „Centrului pentru Tehnologii Avansate în materie de Drone”, cunosc și drept „Rubicon”.

Potrivit unei investigații realizate de Radio Svoboda, serviciului rus al RFE/RL, care a comparat imaginile din emisiunea lui Soloviov cu materiale video disponibile public, baza se află chiar în parcul „Patriot” de lângă Moscova, notează The Moscow Times.

Detaliile au fost trădate de un fragment video în care locul a fost blurat prea puțin: un panou luminos și o plăcuță de toaletă vizibile la intrare, alături de alte elemente de decor.

Toate acestea au permis identificarea exactă a locului filmării – centrul expozițional din parc, pavilioanele C și D. Radio Svoboda precizează că a folosit trei surse video pentru localizarea zonei în care s-a filmat: materiale proprii ale Centrului, publicații ale Ministerului Apărării rus și reportajul lui Soloviov.

Creat în vara lui 2024, „Rubicon” are rolul de a dezvolta și achiziționa sisteme de vehicule aeriane fără pilot, de a implementa tacticile de utilizare a dronelor pe front și de a pregăti operatori.

În octombrie 2024 a fost anunțată oficial implicarea sa în operațiuni militare. Structura este descrisă ca una „verticală”, care reunește cercetare, testare, instruire și unități proprii trimise pe linia frontului – fiind creditată cu un rol major în operațiunile rusești din regiunea Kursk și în avansurile din Donbas, scrie Radio Svoboda.

„Cea mai bună unitate tehnologică a Rusiei”

Experții militari ucraineni și internaționali descriu în unanimitate Centrul „Rubicon” drept una dintre cele mai eficiente inițiative ale Ministerului Apărării rus în domeniul luptei cu drone.

Analistul militar Rob Lee susține că „Rubicon” are în subordine cel puțin șapte detașamente, fiecare cu 130–150 de militari. Astfel, centrul îndeplinește pentru Kremlin o misiune strategică: integrarea sistematică a dronelor în războiul împotriva Ucrainei.

Rubicon a devenit „cea mai bună unitate tehnologică a Rusiei”, afirmă și Maria Berlinska, șefa Centrului ucrainean de sprijin pentru recunoaștere aeriană, o organizație neguvernamentală care asistă armata.

Oficial, locația „Rubiconului” rămâne secretă, iar presa de stat îl prezintă drept un „centru misterios”, fără a oferi detalii.

În realitate, antrenamentele pentru operatorii de drone au loc în aceleași pavilioane unde, în paralel, se organizează târguri deschise publicului, precum expoziția „MotoPrimăvara 2025”.

Acest imens complex din suburbia capitalei ruse, care a găzduit în trecut importante expoziții militare, a fost lovit de o dronă ucraineană, într-un atac lansat pe 22 mai.