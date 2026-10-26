Ședință azi la PSD: Ce măsuri și schimbări pregătesc miniștrii social-democrați în Guvernul Luca Niculescu

Conducerea PSD se reuneşte luni, de la ora 10.00, la sediul central din Şoseaua Kiseleff, pentru a stabili măsurile guvernamentale urgente ale noilor miniștri și schimbarea prefecților.

Întâlnirea Biroului Permanent Național are loc în a doua săptămână de la învestirea guvernului Luca Niculescu, etapă în care sunt așteptate înlocuirile reprezentanților PNL și USR, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică, măsurile pe care le vor adopta miniştrii PSD. Din noul Cabinet fac parte 11 miniștri PSD.

Măsurile anunțate de Grindeanu:

Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcţionării UPU şi serviciilor de Ambulanţă din întreaga ţară;

Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă şi reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine;

Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secţiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeş);

Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Piteşti-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier);

Dezvoltare: operaţionalizarea grupului de lucru pentru reforma administraţiei publice locale;

Fonduri Europene: discuţii la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR;

Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie;

Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work in Romania”, aşteptată de peste o lună de mii de antreprenori şi firme româneşti;

Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria şi Turcia pentru întărirea securităţii la Marea Neagră;

Justiţie, Interne şi Învăţământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenţei în şcoli.

Cabinetul condus de Luca Niculescu s-a instalat după ce a primit, marțea trecută, votul de învestitură din partea Parlamentului, întrunind 280 de voturi „pentru” și 58 de voturi „împotrivă”.