Primele nume de miniștri discutate pentru Guvernul Luca Niculescu
Înaintea deciziei din conducerea extinsă a PSD privind intrarea la guvernare, social-democrații au discutat deja despre miniștrii pe care îi vor într-un Cabinet Luca Niculescu.
Alături de numele de tehnocrați luate în calcul de premierul desemnat, între potențialii miniștri se regăsesc social-democrați care au mai fost la Palatul Victoria.
Potrivit surselor HotNews din PSD și a celor apropiate negocierilor, pe lista de minștri ar urma să se regăsească:
- Finanțe – Alexandru Nazare, ex-PNL, actualul minsitru de Finanțe
- MAI – în discuție
- Apărare – Radu Oprea (PSD)
- Educație – Sorin Costreie – consilier prezidențial, a fost propus ministru și în Guvernul Tomac
- Sănătate -Alexandru Rogobete (PSD), fost ministru al Sănătății în guvernul Bolojan
- MIPE – în discuție
- Energie – în discuție, posibil tehnocrat
- Muncă – Florin Manole (PSD), fost ministru al muncii în Guvernul Bolojan
- Agricultură – posibil Florin Barbu (PSD ), fost ministru al Agriculturii în Guvernul Bolojan
- Justiție – Radu Marinescu (PSD) încă în discuție – fost ministru al Justiției în Guvernul Bolojan
- Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)
- Dezvoltare – ar urma să revină PSD
- Cultură – tehnocrat
- Transporturi – PSD
- MAE – Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, a fost și pe lista Guvernului Tomac.
- Economie – ar urma să revină PSD
- Comunicații și AI – tehnocrat
- SGG – ar urma să revină PSD
PSD decide miercuri dacă va intra sau nu cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. Întrebat dacă va fi un guvern PSD cu tehnocrați, Marian Neacșu, unul dintre liderii influenți ai PSD, a răspuns:„va fi un guvern mixt, dacă va fi să fie”, adică oameni politici și tehnocrați.