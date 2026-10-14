Primele nume de miniștri discutate pentru Guvernul Luca Niculescu

Înaintea deciziei din conducerea extinsă a PSD privind intrarea la guvernare, social-democrații au discutat deja despre miniștrii pe care îi vor într-un Cabinet Luca Niculescu.

Alături de numele de tehnocrați luate în calcul de premierul desemnat, între potențialii miniștri se regăsesc social-democrați care au mai fost la Palatul Victoria.

Potrivit surselor HotNews din PSD și a celor apropiate negocierilor, pe lista de minștri ar urma să se regăsească:

Finanțe – Alexandru Nazare, ex-PNL, actualul minsitru de Finanțe

MAI – în discuție

Apărare – Radu Oprea (PSD)

Educație – Sorin Costreie – consilier prezidențial, a fost propus ministru și în Guvernul Tomac

Sănătate -Alexandru Rogobete (PSD), fost ministru al Sănătății în guvernul Bolojan

MIPE – în discuție

Energie – în discuție, posibil tehnocrat

Muncă – Florin Manole (PSD), fost ministru al muncii în Guvernul Bolojan

Agricultură – posibil Florin Barbu (PSD ), fost ministru al Agriculturii în Guvernul Bolojan

Justiție – Radu Marinescu (PSD) încă în discuție – fost ministru al Justiției în Guvernul Bolojan

Mediu – Mihai Ghigiu (PSD)

Dezvoltare – ar urma să revină PSD

Cultură – tehnocrat

Transporturi – PSD

MAE – Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, a fost și pe lista Guvernului Tomac.

Economie – ar urma să revină PSD

Comunicații și AI – tehnocrat

SGG – ar urma să revină PSD

PSD decide miercuri dacă va intra sau nu cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. Întrebat dacă va fi un guvern PSD cu tehnocrați, Marian Neacșu, unul dintre liderii influenți ai PSD, a răspuns:„va fi un guvern mixt, dacă va fi să fie”, adică oameni politici și tehnocrați.