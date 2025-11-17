Ședință CSAT, convocată spătămâna viitoare, pentru discutarea Strategiei Naționale de Apărare. Ce se mai află pe ordinea de zi

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința va avea loc luni, 24 noiembrie, de la ora 12:00. Pe ordinea de zi se află Strategia Națională de Apărare a Țării, care trebuie să fie analizată și avizată de CSAT și riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa României.

Potrivit comunicatului transmis de către Administrația Prezidențială, pe ordinea de zi a ședinței se află:

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România;

Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

„În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, mai transmite președinția.

Ce prevede Strategia Națională de Apărare

Președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare pe 12 noiembrie.

„Administrația publică are niște probleme. (…) La acest nivel național, administrația nu lucrează cu date. Deci sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și, din cauza asta, nu avem o viziune integrată și, bineînțeles, tot din cauza asta, nu avem nicio apetență a oamenilor din administrație de a inova”, a spus atunci Nicușor Dan.

Serviciile secrete vor trebui să se implice pentru combaterea fenomenului justiției, dar ele nu vor interveni deloc pe timpul cercetării penale, a subliniat președintele. „Activitatea de cercetare de plană este desfășurată de parchet, de judecată de magistrați. Orice interferență este ilegală”.

„Vor face o poză de asamblu asupra unui fenomen de corupție și vor spune procurorului”, a subliniat Nicușor Dan despre rolul pe care-l va juca SRI.

Pe plan extern, președintele a subliniat că o problemă este că ordinea internațională este pusă în discuție. „Războiul din Ucraina este un exemplu, vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem cumva o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli. Aceasta este partea militară a contextului sau strict geopolitică a contextului”, a explicat șeful statului.

Potrivit legii, președintele trebuie să prezinte Strategia în Parlament strategia în primele șase luni de mandat. Nicușor Dan a depus jurământul în 26 mai. După ședința CSAT, senatorii și deputații vor putea să modifice Strategia în comisiile de specialitate, urmând ca apoi, într-o ședință comună, să fie dezbătută și aprobată.

Strategia naţională de apărare a ţării cuprinde:

„valorile, interesele şi obiectivele naţionale de securitate;

evaluarea mediului internaţional de securitate;

potenţialele riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate;

obiectivele strategice şi priorităţile în domeniul apărării;

direcţiile de acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea securităţii naţionale a României în domeniul apărării”.

Drogurile, problemă de siguranță națională

În 2023, după tragedia de la 2 Mai, preşedintele Klaus Iohannis afirma că subiectul consumului de droguri în rândul tinerilor, pe care îl consideră un fenomen alarmant, va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei CSAT.

„Este o problemă care preocupă din ce în ce mai mult societatea noastră şi mă bucur că există un interes crescut pentru a încerca să găsim soluţii pentru a combate acest flagel. Am decis să includ pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării acest subiect. Efectele, amploarea, provocările societale ale consumului de droguri, mai ales de la vârste fragede şi în şcoli, sunt o provocare serioasă la adresa siguranţei individuale şi naţionale”, spunea Iohannis în urmă cu 2 ani.

Atunci, CSAT a decis constituirea unui grup de lucru interinstituțional pentru combaterea traficului și consumului de droguri. Din el, fac parte secretari de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentanți ai SRI, procurori și specialiști.

Grupul, a decis CSAT, trebuie să elaboreze un plan comun de acțiune, aprobat la nivelul conducerii instituțiilor, cu obiective, măsuri și responsabilități clare.

„Grupul de lucru va elabora un plan comun de acțiune, aprobat la nivelul conducerii instituțiilor menționate, care va cuprinde obiectivele, măsurile de ordin general și particular, sarcinile și responsabilitățile concrete în scopul prevenirii și al combaterii eficiente a riscurilor generate de traficul și consumul de droguri la adresa siguranței individuale și colective, potrivit competențelor care revin fiecărei instituții participante”, a fost concluzia Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

În ședința care va avea loc pe 24 noiembrie, membri CSAT vor analiza raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național pentru combaterea traficului și consumului de droguri.

Cine face parte din Consiliul Suprem de Apărare a Țării

CSAT e condus de președinte și din care fac parte premierul, ministrul Apărării, ministrul de Interne, ministrul de Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Economiei, ministrul Finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate naţională, adică Cristian Diaconescu și secretarul CSAT.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 25 septembrie, iar securitatea spațiului aerian național a fost principalul subiect de pe ordinea de zi.

Atunci, CSAT a decis că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului Apărării. Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.