Ședință decisivă astăzi la PSD pentru Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Eu o să le prezint colegilor trei variante”

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte astăzi la Vila Lac pentru a decide dacă social-democrații intră sau nu în Guvernul Niculescu. Ședința a fost convocată de Sorin Grindeanu, care a anunțat, marți seară, trei variante de decizie pe care le va prezenta în ședința de partid.

Ședința are loc de la ora 16.00. Conducerea PSD va discuta despre implicarea în Guvernul Luca Niculescu, în condiţiile în care premierul desemnat este aşteptat joi să depună în Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor din Cabinetul său.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi seară, la România TV, c va prezenta trei variante: PSD nu votează Guvernul Luca Niculescu sau votează pentru guvern tehnocrat, ori votează pentru guvern cu miniștri PSD.

„Eu o să le prezint colegilor mei mâine (n.r. miercuri), fiindcă o să avem o şedinţă la ora 16:00, un Consiliu Politic Naţional, unde vom decide ce va face partidul.(…) Avem varianta în care nu votăm şi nu intrăm, dacă nu facem parte…, există varianta, eu vă spun acum din variantele pe care ni le-a prezentat prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, există varianta unui guvern tehnocrat, care la prima vedere, cel puţin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi guvernul nimănui. Am mai avut exemplu ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toţi”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV, citat de Agerpres.

„A treia variantă este cea de a avea un guvern, să spunem, politic, şi aici se deschid diverse variante. Poate să fie un guvern pesedist, poate să fie un guvern pesedist plus, ceea ce îmi doresc, să fie din mai multe formaţiuni politice, să fie o majoritate transparentă. (…) Cam astea sunt variantele, eu o să le prezint mâine colegilor mei, toate, cu plusuri şi minusuri, aşa cum am făcut şi când am decis paşii importanţi în acest an şi ceva şi împreună vom decide calea pe care va merge PSD” a adăugat Grindeanu.

Grindeanu a precizat că dacă PSD se va hotărî să intre la guvernare o să-i ceară premierului desemnat ca în două săptămâni să vină în Parlament să prezinte situaţia reală financiară a României la zi.

Ce spune Grindeanu despre anticipate

Grindeanu a fost întrebat ce va face PSD dacă preşedintele va dizolva Parlamentul şi va declanşa alegeri anticipate, aşa cum s-a anunţat pe surse.

Acesta a precizat că nu a văzut vreun comunicat de presă de la Preşedinţie care să spună că preşedintele Nicuşor Dan va dizolva Parlamentul.

„Dacă e să vorbim de alegeri anticipate, o să vă spun ceea ce am spus şi ieri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD. E un scenariu care pare de nedorit, chiar e de nedorit pentru România, pentru economie, pentru că ar însemna cel mai devreme undeva în februarie să avem alegere anticipate, fără rectificare, fără buget, cu un guvern interimar până atunci, cu lipsa unei decizii şi cu lucrurile care pot să derapeze şi mai mult. Deci eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit. Dar da, e unul constituţional, în schimb. E o posibilitate pe care la un moment dat s-ar putea să nu o putem evita. Eu vă asigur în ceea ce ne priveşte că vom fi pregătiţi, PSD, de altfel am şi dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care ţin de bucătăria noastră internă de pregătiri pentru un asemenea scenariu”, a menţionat preşedintele PSD.