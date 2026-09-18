Grindeanu îl ironizează pe premierul desemnat și dă un semnal despre poziția PSD: „Dacă e să mă iau după reacțiile colegilor mei”

PSD va analiza toate opțiunile în ședința convocată pentru luni, la ora 11, a declarat liderul partidului, Sorin Grindeanu, cu privire la modul în care se vor poziționa social-democrații față de posibilitatea de a susține un guvern Siegfried Mureșan.

Social-democrații au convocat ședința pentru a analiza decizia de joi a președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, drept candidat la funcția de prim-ministru.

Deși a spus că abia luni va fi analizată situația, Sorin Grindeanu a indicat, vineri seară, la Antena 3, care au fost „reacțiile colegilor” săi de partid față de varianta unui guvern condus de Siegfried Mureșan.

„Dacă e să mă iau după reacțiile colegilor mei, lăsând la o parte părerea mea, personală, dar dacă ar fi să mă iau după reacțiile colegilor mei de până acum, ar trebui să existe argumente extrem de solide, și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest guvern”, a declarat liderul PSD.

„Din start s-a început prost”

Liderul PSD a comentat conferința de presă pe care a susținut-o astăzi premierul desemnat, alături de liderii partidelor care îl susțin, și spune că „din start s-a început prost”.

„Am văzut azi o conferință de presă în care domnul Siegfried Mureșan ne spunea de cum începem, negociem, vorbim despre rotative ș.a.m.d. Pe noi ne interesează un program de guvernare bun pentru România, bun pentru români, care să schimbe direcția proastă în care România merge de aproape un an-jumătate, un management prost, care a dus la scăderea puterii de cumpărare pentru români, care a dus la o viață mai proastă pentru români, care a dus la cea mai mare inflație din Europa, care a dus la scăderea investițiilor străine directe, care a dus la scăderi, de cred că 10 sau 11 luni consecutive, ale consumului în România”, a continuat Sorin Grindeanu.

El susține că planul în 10 puncte pe care l-a stabilit PSD la Sinaia „ar putea fi un foarte bun punct de plecare” pentru un eventual program de guvernare.

Sorin Grindeanu îl ironizează pe Siegfried Mureșan

Liderul PSD susține că foștii săi parteneri de guvernare par să fi lăsat „deoparte” ostilitatea afișată în timpul verii față de social-democrați.

„Pot să remarc, în schimb, și ăsta e un lucru care nu merită a nu fi remarcat, că pare că, totuși, ceea ce a fost sloganul de peste vară de pe Facebook, unde se antrena domnul Siegfried Mureșan, de mai multe ori, de fapt, pe zi, și anume cel cu «jos PSD», că altceva n-am văzut în această vară, pare să fie dat deoparte în aceste zile”, a conchis Sorin Grindeanu.