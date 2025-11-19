Ședință la PSD. Discuții despre reformele cu scandal din coaliție

Conducerea PSD se reunește azi la sediul partidului ca să valideze proiectul care crește vârsta de pensionare a magistraților și cel privind tăierile din administrația publică.

De la ora 14:30, liderii PSD se întâlnesc la sediul partidului ca să valideze cele două reforme discutate intens de coaliție în ultimele luni.

În cele din urmă, liderii coaliției, inclusiv PSD, au căzut de acord că pensiile magistraților ar trebui să scadă la 70% din ultimul salariu net, față de 80% din venitul brut încasat în ultima lună de activitate, cum prevede acum legea.

De asemenea, partidele de la guvernare vor să crească și vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor la 65 de ani. Ca toți magistrații să iasă la pensie la 65 de ani, e nevoie de o perioadă de tranziție în care vârsta de pensionare să crească gradual. Liderii coaliției au stabilit ca această perioadă să fie de 15 ani.

Potrivit unor surse din coaliție, atât proiectul privind pensiile magistraților, cât și cel privind tăierile din administrația publică ar trebui să fie gata miercuri sau joi și să fie trimis către avizare. Trebuie să primească avize de la Ministerele Muncii și Justiției, de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ. Proiectul privind pensiile magistraților trebuie să fie avizat, pozitiv sau negativ, și de Consiliul Superior al Magistraturii. Lipsa avizului CSM a fost motivul pentru care Curtea Constituțională a respins proiectul Guvernului Bolojan. Potrivit deciziei CCR, Guvernul trebuie să aștepte cel puțin 30 de zile după avizul CSM, însă există și posibilitatea să avizeze mai repede proiectul.

Dacă reforma pensiilor magistraților nu este adoptată până pe 28 noiembrie, România pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

Reforma administrației publice

Social-democrații vor discuta și despre reforma administrației publice. Liderii partidelor de la putere au ajuns la un acord parțial pe problema reducerilor de personal din administrația publică. Toate partidele sunt de acord cu reducerea a 10% din posturile ocupate atât din administrația locală, cât și din cea centrală.

Pentru administrația locală, consensul este că vor fi reduse până la 30% din totalul posturilor, dar nu mai mult din 20% din posturile ocupate în fiecare primărie sau Consiliu Județean. Per ansamblu, asta ar reprezenta o reducere de 10% dintre posturile ocupate din administrație.

Premierul Bolojan a declarat luni, la întâlnirea primarilor din marile municipii, că va exista o perioadă de tranziție, până în 2027, până când primăriile care au mai mulți angajați decât cei prevăzuți în grilă vor putea face și concedieri, și reduceri de salarii.

„Vor fi două situaţii: unităţi administrative care, după noua grilă, au un personal sub noul standard, unde nu există niciun efect şi unităţi administrative care sunt peste noua grilă, cu numărul de personal, unde vor fi nişte efecte”, a declarat Bolojan.

După această perioadă de tranziție, din 2027, primăriile și Consiliile Județene vor trebui să dea oameni afară.

Practic, până în 2027, primăriile și Consiliile Județene care sunt supradimensionate vor trebui fie să dea oameni afară, fie să reducă din salarii, cu condiția ca reducerea cheltuielilor să aducă la buget la fel de mulți bani ca reducerile de personal.

PSD susține că nu ar trebui să existe instituții la nivel central care să fie exceptate de la reduceri.

„PSD nu e de acord nici cu armata, nu e de acord nici cu educaţia, cu sănătatea. Da, l-am sunat pe premier şi i-am spus ce a apărut, că unii încearcă să pară frumoşi, i-am spus că cu această abordare PSD nu e de acord, a spus că nici domnia sa nu e de acord cu lucruri din astea, în care unii pozează în făt frumos şi o să avem o discuţie în coaliţie”, a spus Sorin Grindeanu luni.

Prin „făt frumos”, Grindeanu se referea la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a susținut în ședința coaliției de luni că nu e de acord cu tăierea a 10% a salariilor din armată, în contextul în care războiul din Ucraina continuă la graniță.

Acum, Grindeanu va consulta partidul cu privire la modul în care cred ei că ar trebui să fie făcute reducerile din administrația centrală.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus de mai multe ori că reforma din administrație va avea un impact de aproximativ 4,5 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde provin din administraţia locală.