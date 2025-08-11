Ședință la PSD. Social-democrații decid astăzi dacă se retrag de la guvernare 

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte astăzi, de la ora 11:00, într-o ședință în care social-democrații vor stabili dacă se retrag din coaliția de guvernare ori continuă. Tensiunile în coaliție au atins un punct critic de la nemulțumirile celor de la PSD față de poziția USR cu privire la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat vinerea trecută, 8 august, convocarea Biroului Permanent Naţional.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, faţă de normele constituţionale şi faţă de memoria istorică trebuie să prevaleze în viaţa politică.

„Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, a declarat Grindeanu, fără a numi formațiunea condusă de Dominic Fritz.

„Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile”, a spus Grindeanu.

Doliul național, discordie între PSD și USR

Moartea lui Ion Iliescu a creat tensiuni în coaliția de guvernare. PSD și USR se află în conflict după ce partidul condus de Dominic Fritz a cerut în ședința de guvern din 5 august să nu fie declarată zi de doliu național și a anunțat că membrii partidului nu vor participa la ceremoniile oficiale.

Ulterior, PSD anunţa că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe la şedinţele coaliţiei de guvernare până când cei de la USR „nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea!”.

Potrivit Digi24, altă nemulțumire a social-democraților este faptul că trebuie să cedeze partidului condus de Dominic Fritz mai multe posturi de prefect, subprefect, precum și alte funcții la nivel central și local.

Ce spune premierul Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la Antena 3, că „nu este ușor să armonizezi lucrurile” într-o coaliție din care fac parte patru partide plus grupul minorităților naționale, dar a avertizat că „stabilitatea politică” este „un indicator important după care este judecată o țară”.

Întrebat ce va face dacă social-democrații decid mâine să nu mai rămână la guvernare, premierul liberal a spus: „Sper să nu avem o astfel de situație și eu cred că toți cei care suntem în guvernare suntem conștienți de situația în care se găsește țara noastră, iar un indicator important după care este judecată o țară este și cel legat de stabilitatea politică”.

„Pentru că stabilitatea politică înseamnă predictibilitate atunci când iei măsuri, înseamnă capacitatea de a le lua efectiv și înseamnă politici pe termen lung, înseamnă normalitate și posibilități de dezvoltare”, a continuat Ilie Bolojan.