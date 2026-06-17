Ședința PSD la care o parte din parlamentari l-au așteptat pe Veștea, care nu a mai venit

Mai mulți parlamentari PSD l-au așteptat pe premierul desemnat, miercuri după-amiază, să vină la grupurile parlamentare ale partidului, însă acesta nu a apărut.

La grupurile parlamentare reunite ale PSD, miercuri după-amiază s-au strâns mai mulți parlamentari, în așteptarea lui Adrian Veștea. Premierul desemnat nu a venit însă.

În aceste condiții, parlamentarii PSD au fost informați de conducerea partidului să plece acasă, dar să rămână în București până joi dimineață, pentru situația în care vor fi convocați, au declarat pentru HotNews parlamentari social-democrați din grupul celor care l-au așteptat pe Veștea.

Întrebat dacă conducerea partidului le-a transmis parlamentarilor că pot pleca acasă, dar să rămână în București până mâine dimineață, un alt parlamentar PSD a confirmat.

„Ni s-a spus să rămânem să vedem care e programul mâine”, a adăugat el.

Totuși, existau și parlamentari ai PSD care nu știau de ce a fost convocată ședința, că au auzit în presă „zvonurile”, dar că nu li s-a spus că vine Veștea.

Calculele de moment pentru învestirea Guvernului Veștea. Câte voturi îi lipsesc

În paralel, premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să depună miercuri seara la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

Dacă Veștea va depune astăzi documentele, va fi convocată o ședință a Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. În această ședință, conducerea celor două Camere va stabili calendarul votului pentru Guvernul Veștea – când vor avea loc audierile miniștrilor, dar și votul plenului reunit.

Acum, Adrian Veștea caută majoritatea de 233 de voturi de care are nevoie Guvernul propus de el, după ce PNL, USR, UDMR, dar și AUR și S.O.S România au anunțat că nu vor vota pentru învestirea Cabinetului Veștea.

Practic, premierul desemnat se bazează acum pe voturile PSD (127), grupului Uniți pentru România (19), PACE (11) – în total 157 de voturi. Sub semnul întrebării rămân însă voturile de la Minoritățile Naționale (17) și ale parlamentarilor neafiliați (20).