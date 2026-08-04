Ședințe la Guvern privind criza din energie. Anunțul lui Ilie Bolojan / Ultimul scenariu privind funcționarea centralei de la Cernavodă

Situația de la centrala nucleară de la Cernavodă, aprovizionarea cu combustibil a României și măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistemul energetic au fost discutate marți în trei ședințe la Palatul Cotroceni, a anunțat Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Lucrările pentru devierea cursului unui braț al Dunării către centrala de la Cernavodă continuă, a precizat premierul. Cu o zi înainte a fost detonată stânca Pârjoaia, iar acum se facă lucrări de dragare.

„Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul (n.r. al doilea reactor) în funcțiune cât mai mult”, a spus Bolojan.

Câte zile mai poate funcționa centrala de la Cernavodă

Directorul centralei Cernavodă, Romeo Urjan, directorul centralei nucleare, a precizat că cel de-al doilea reactor funcționează acum în condiții stabile. Într-o intervenție telefonică la Digi24, el a afirmat că intervenția de pe Dunăre pentru devirea cursului a dus la câștigarea a două zile de funcționare.

„Dacă ieri aveam cinci zile de funcționare, aproximativ, bazat pe prognoză, astăzi putem spune că avem șapte zile, la fel bazat pe prognoza actuală a Dunării”, a explicat directorul centralei.

Scenariul de șapte zile nu reprezintă un termen fix, ci este calculat pe baza informațiilor disponibile în prezent privind evoluția debitului fluviului, a explicat Urjan.

„Încă șapte zile de astăzi, într-adevăr, dar, după cum am spus, este o prognoză bazată pe elementele pe care le avem în momentul de față asupra debitului Dunării”, a precizat el.

De ce depinde funcționarea reactorului

Nu există „un scenariu negru” privind un pericol la centrală, ci scăderea debitului poate duce la o oprire în siguranță a celui de-al doilea reactor.

„Orice centrală nucleară, oriunde în lume, este prevăzută cu aceste scenarii de criză. Prin aceste scenarii de criză, funcționarea se continuă sau se oprește centrala nucleară. Deci suntem în cadrul operațiunilor noastre de funcționare la urgență și nu avem un scenariu negru aici. Centrala se oprește și se oprește în siguranță”, a explicat directorul.

Autoritățile au precizat anterior că oprirea și celui de-al doilea reactor ar lăsa România fără 20% din producția de energie. Decizia privind oprirea reactorului depinde de evoluția debitului Dunării și de nivelul apei la aspirația bazinului de răcire.

Aprovizionarea cu combustibil

A doua ședință de lucru de la Guvern a avut ca temă . „Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii”, a precizat premierul.

„În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, a mai sus Bolojan.

Prețurile la carburant au ajuns luni la un nivel record. România a înregistrat o scumpire de 7,5%, cea mai mare din Uniunea Europeană.

Discuție cu furnizorii de energie

La ultima ședință de lucru de la Guvern au participat principalii furnizori de energie.

„Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori”, a explicat Bolojan.

„Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid”, a mai anunțat premierul.



