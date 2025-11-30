Șef din ANAF, despre e-Factura: „Contabilii cred că au înțeles că nu e o povară” / „Antreprenorul ar trebui să gestioneze” facturarea

Un șef din ANAF spune că, în prezent, tot mai mulți contabili au ajuns să înțeleagă că e-Factura nu este o povară birocratică, ci, dimpotrivă, un instrument care le ușurează munca de zi cu zi. El admite însă că „digitalizarea nu-i ușoară”, iar profesioniștii din domeniul contabilității au așteptări tot mai ridicate de la sistemele digitale ale Fiscului.

