Șefa ANM anunță un val de aer rece peste România. Unde va fi cel mai frig

Jumătate din țară, inclusiv Bucureștiul, se confruntă în acest sfârșit de săptămână cu un nou val de fenomene meteorologice extreme, caracterizat prin vijelii, grindină și furtuni puternice. În curând expiră avertizările meteo pentru o mare parte din teritoriu, însă Capitală și patru județe rămân pe parcursul zilei de duminică sub avertizare cod galben. Șefa ANM, Elena Mateescu, a precizat la Digi 24 că ne așteaptă și o scădere a temperaturilor în zilele următoare, valul de aer rece urmând să persiste până la jumătatea săptămânii viitoare.

„Până mâine seară (duminică, n.r.), la ora 21:00, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate, și răcirea accentuată a vremii, care mai ales de mâine, se va observa în special în partea de sud și sud-vest a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 19-20 de grade. Dacă astăzi am avut în sud-est valori de până la 28 de grade, inclusiv în Capitală, mâine (duminică, n.r.) în București, de pildă, cel mult 15-17 grade, pentru că și în Capitală noaptea care va urma și următoarele zile vor fi caracterizate de o vreme instabilă și răcirea vremii”, a declarat directorul ANM la Digi 24.

Mateescu a precizat că ne putem aștepta din nou la temperaturi de vară începând de la mijlocul săptămânii viitoare.

„Această răcire va fi de interes și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la mijlocul acesteia, când e cardul maximelor se va situa, în general, între 14 până la 19-20 de grade. Abia din a doua jumătate a săptămânii viitoare este posibil să consemnăm în continuare o vreme în încălzire, cu maxime ce vor atinge din nou pragul unei zile de vară, de 25-26 de grade”, a mai spus Mateescu.

La ora 10 expiră alertele meteo ca vizează jumătate din țară, însă patru județe și Capitală nu vor scăpa de vreme rea.

Meteorologii au avertizeazat că furtunile își vor face simțită prezența și duminică.

Astfel, până la ora 21, este valabil un cod galben de vreme rea în județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București, unde vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi în general de 20…40 l/mp.