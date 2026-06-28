Șefa ANM, despre temperaturile care urmează luni și marți, în „vârful acestui episod” de caniculă. „Nu vreau să se considere că panicăm”

„Ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie”, a declarat directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, care a spus că, conform modelelor, cele mai mari temperaturi din acest episod de căldură vor fi înregistrate în zilele de luni și marți.

Începând de duminică a intrat în vigoare un cod roșu de caniculă, care se va extinde, de luni, de la ora 10, și va cuprinde aproape toată țara, cu excepția a șase județe – Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea – care vor fi sub cod portocaliu.

Elena Mateescu a declarat, duminică seara, la Antena 3, că nu mai puțin de „14 țări din Europa se află, începând de azi, sub cod roșu”.

„Practic, Franța a înregistrat 190 de recorduri, dintre care 38 sunt lunare. Ieri și noi am înregistrat la nivelul maximelor, 29 de stații, în zona în care am avut cod portocaliu, cele mai ridicate temperaturi maxime pentru o zi de 27 iunie (…), iar în această dimineață, la 19 stații, cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 28 iunie (…). Cu siguranță, și astăzi vom avea noi recorduri zilnice de temperaturi”, adăugat directoarea generală a ANM, precizând că datele de astăzi încă nu au fost validate.

„Modelele anticipează pentru zilele de luni și marți cele mai ridicate valori”

Elena Mateescu a spus că „luni și marți este posibil să atingem și noi vârful acestui episod” de caniculă, iar de marți seară își vor face apariția fenomenele de instabilitate atmosferică în zonele de deal și de munte, „pentru că treptat masa de aer foarte cald va fi înlocuită de o masă de aer mai rece”.

„Mâine, în partea de vest a țării, așteptăm aici să fie cel mai cald, 41, 40, nu excludem, izolat, 42 de grade Celsius, dar în toată aria avertizată de cod roșu (…), inclusiv în Capitală, ne așteptăm la valori de 39-40. Codul roșu vizează această arie, pentru că, pentru fiecare regiune a țării, valorile estimate de modele și așteptate mâine sunt comparabile cu maximele absolute ale unei luni iunie în țara noastră – 42 de grade este temperatura maximă absolută a lunii iunie în țara noastră, înregistrată în 29 iunie”, a continuat șefa ANM.

Ea a precizat că „modelele anticipează pentru zilele de luni și marți cele mai ridicate valori în acest episod”.

„Și în zona țării noastre, acest cod, de trei zile consecutive, roșu, este o premieră. Nu am emis până în prezent pentru trei zile consecutiv pentru un final de lună iunie. Este un disconfort termic deosebit de accentuat. Nu vreau să se considere că panicăm, dar trebui datele așa arată, ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie”, a mai declarat Elena Mateescu.

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