Șefa Bisericii Anglicane, în vizită istorică la Vatican. „Dezacordurile” majore în relația cu catolicii

Noul arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally, prima femeie devenită lider spiritual al anglicanilor, începe sâmbătă o vizită de patru zile la Roma şi la Vatican, unde urmează să fie primită de papa Leon al XIV-lea, informează AFP, preluată de Agerpres.

Sarah Mullally, aflată la prima sa călătorie în străinătate de la întronizare, în urmă cu o lună, se va întâlni luni dimineaţă cu liderul celor 1,4 miliarde de catolici.

Această audienţă la papa Leon al XIV-lea are loc la 60 de ani după o întâlnire istorică, în 1966, între arhiepiscopul Michael Ramsey şi papa Paul al VI-lea, prima de acest nivel de la înfiinţarea Bisericii Anglicane, în secolul al XVI-lea, după ruptura regelui Henric al VIII-lea de Roma.

Sacerdoțiul femeilor, un dezacord major

Relaţiile dintre cele două biserici s-au îmbunătăţit constant de atunci, chiar dacă, în 2016, succesorii lor au semnalat „noi dezacorduri”, în special cu privire la hirotonirea femeilor – ceea ce face ca vizita lui Sarah Mullally să constituie un moment important.

Fostă asistentă medicală în vârstă de 63 de ani, căsătorită şi mamă a doi copii, Sarah Mullally este prima femeie care devine cea mai înaltă autoritate religioasă a Bisericii Anglicane. Comunitatea anglicană este estimată la 85 de milioane de credincioşi în întreaga lume.

Primele femei episcop anglicane au fost numite în Statele Unite în 1989, iar în Biserica Anglicană existenţa lor este permisă din 2014, cu toate că această problemă continuă să fie o sursă de diviziune.

În schimb, Biserica Catolică a respins în repetate rânduri ideea existenţei preoţilor femei, în timp ce preoţii bărbaţi nu se pot căsători – cu excepţia preoţilor anglicani căsătoriţi, care doresc să se convertească.

Militantele pentru drepturile femeilor, care sperau la progrese sub fostul papă Francisc, decedat anul trecut, consideră că vizita lui Sarah Mullally ar putea schimba situaţia.

„Dacă o femeie arhiepiscop vine să-l vadă, poate că acest lucru îl va determina pe papa Leon al XIV-lea să reflecteze puţin”, a declarat pentru AFP Sylvaine Landrivon, purtătoarea de cuvânt a asociaţiei feministe catolice Magdala.

El „va realiza că femeile, care reprezintă jumătate din poporul lui Dumnezeu, au aceleaşi competenţe ca şi bărbaţii”, a adăugat ea.

Ocazie pentru o relație personală

Această vizită, în cadrul căreia Sarah Mullally se va întâlni, de asemenea, cu membri ai comunităţii catolice, are loc la şase luni după ce regele Charles al III-lea a devenit primul guvernator suprem al Bisericii Anglicane care s-a rugat alături de un papă.

Într-o scrisoare adresată arhiepiscopului de Canterbury cu ocazia întronizării sale, papa Leon al XIV-lea – devenit papă la 8 mai 2025 – şi-a exprimat speranţa într-o „comunitate creştină reconciliată, fraternă şi unită”.

Episcopul Anthony Ball, reprezentantul arhiepiscopului pe lângă Sfântul Scaun, a subliniat pentru AFP că această întâlnire constituie „o ocazie importantă de a construi şi de a stabili o relaţie personală”, precum şi de a consolida legăturile instituţionale.

Sarah Mullally a salutat „apelul curajos” al papei în favoarea păcii, de la începutul acestei luni, după ce preşedintele american Donald Trump a criticat vehement apelurile pontifului de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Arhiepiscopul de Canterbury şi papa se confruntă cu numeroase provocări comune, potrivit lui Anthony Ball, de la probleme sociale urgente precum imigraţia, sărăcia, războiul sau mediul înconjurător, până la modalitatea de a se adresa tinerilor.

De asemenea, ambele Biserici au fost zguduite de dezvăluiri privind abuzuri sexuale asupra minorilor comise de membri ai clerului şi ascunse.

Două biserici cu diviziuni interne

Totodată, unitatea lor internă este pusă la grea încercare, într-un context de tensiuni între facţiunile conservatoare şi progresiste pe teme precum liturghia, căsătoria între persoane de acelaşi sex şi celibatul preoţilor, notează AFP.

Numirea lui Sarah Mullally a divizat profund comunitatea anglicană, atât pentru că este femeie, cât şi pentru poziţia sa favorabilă căsătoriei între persoane de acelaşi sex.

Anthony Ball se aşteaptă ca papa Leon al XIV-lea să se arate „respectuos” faţă de numirea lui Sarah Mullally ca arhiepiscop şi ca aceasta din urmă să nu insiste asupra chestiunii femeilor în Biserică. „Are deja destul de lucru cu comunitatea anglicană”, a subliniat episcopul.

La rândul său, papa Leon al XIV-lea a moştenit de la papa Francisc o Biserică divizată pe tema marilor provocări societale. Pe parcursul celor 12 ani de pontificat, carismaticul reformator argentinian i-a iritat adesea pe tradiţionalişti, în special din Statele Unite şi din Africa, prin eforturile sale de a avea o Biserică Catolică mai deschisă.