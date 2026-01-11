Șefa CAB acuză „un plan matematic și foarte cinic” de preluare a puterii judecătorești și a cerut o discuție cu Nicușor Dan / „Unii colegi nu sunt capabili să își asume eșecul”

Președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, a declarat duminică la Antena 3 că a făcut „o solicitare scrisă” pentru „o discuție cu președintele țării” și susține că există „un scenariu matematic, dar foarte cinic”, prin care se încearcă „o preluare a controlului asupra puterii judecătorești”. Ea a acuzat din nou Recorder că nu i-a cerut un punct de vedere cu privire la aspectele prezentate în investigația de presă „Justiție capturată”, acuzație respinsă de jurnaliști.

„Am cerut o discuție cu președintele țării, am făcut și o solicitare scrisă. Probabil că agenda domniei sale este încărcată. Urmează, mă gândesc, să fiu și eu primită”, a declarat Liana Arsenie, duminică, la Antena 3.

Întrebată ce i-ar spune lui Nicușor Dan, ea a răspuns: „În acest moment, l-aș ruga pe domnul președinte ca atunci când susține că sistemul de justiție este condus prin teroare, că sistemul de justiție este condus prin presiune, este condus prin persecuție, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistrați, ci este răul care vizează sistemul de justiție în ansamblul său”.

„Este un rău care șubrezește, care erodează statul de drept, pentru că dacă cetățenii nu mai au încredere că hotărârea judecătorească este rezultatul legii și al aplicării legii, și al independenței și obiectivității judecătorului, atunci statul de drept este în pericol. Statul de drept nu este în pericol cu o justiție independentă și imparțială, nu este în pericol cu un corp al judecătorilor puternic. Este în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic”, a continuat șefa CAB.

Ce a spus despre Recorder

Șefa CAB susține că Recorder nu îi solicitase un punct de vedere în privința aspectelor prezentate în investigația „Justiție capturată”.

„Din păcate, nu mi s-a cerut niciodată un punct de vedere în legătură cu aceste acuzații. În momentul în care a fost difuzat acel material de presă, atunci am aflat pentru prima dată care sunt acuzațiile”, a afirmat ea.

Liana Arsenie a prezentat ceea ce a susținut că sunt e-mailurile trimise de Recorder, în care, potrivit moderatoarei, publicația îi solicitase președintei CAB un interviu filmat în care să răspundă la câteva întrebări punctuale despre unele decizii administrative pe care le-a luat.

„Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la aspectele care au fost semnalate în acest material”, a adăugat Arsenie.

Într-un comunicat din 6 ianuarie, Recorder o acuzase pe președinta CAB că spune o „minciună flagrantă” când susține că nu i-a fost cerut punctul de vedere înainte de publicarea investigației „Justiție capturată”.

„Unii dintre colegi susțin că eșecul lor survine pe fondul unui abuz”

Șefa CAB a mai afirmat că „unii dintre colegi, care au pierdut competiții de-a lungul timpului și nu sunt, de fapt, capabili să își asume eșecul, susțin că eșecul domniilor lor survine pe fondul unui abuz și al unei presiuni exercitate de conducere asupra corpurilor de magistrați”.

„Dragoș Călin este unul dintre colegii noștri care acuză presiunea conducerii Curții de Apel București asupra judecătorilor, pentru că, în acest fel, justifică eșecul”, a continuat ea, referindu-se la președintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România.

„Se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești”

Șefa CAB susține că există „un plan matematic, tehnic și foarte cinic” prin care se încearcă „o preluare a controlului asupra puterii judecătorești”.

„Pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești – și nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii, prin controlul puterii judecătorești (…). Un plan matematic, tehnic și foarte cinic (…). Pare că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoții, folosim imagini care pot să creeze emoții, dar nevoia este reală, de preluare a puterii judecătorești”, a mai declarat Liana Arsenie.