Șefa Comisiei Europene îi cere lui Peter Magyar să „realinieze” Ungaria la „valorile europene” pentru a debloca fondurile UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți că a avut o convorbire telefonică cu câștigătorul alegerilor din Ungaria, viitorul premier Peter Magyar, căruia i-a transmis că trebuie să ia decizii rapide pentru reforme înainte să poată fi deblocate fondurile europene înghețate de Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban, consemnează agențiile Reuters și EFE, conform Agerpres.

„Am discutat prioritățile imediate”, a scris Von der Leyen pe rețeaua socială X. „O muncă rapidă trebuie făcută pentru restaurare, realinere și reforme. Restabilirea statului de drept. Realinierea la valorile noastre europene comune. Și reforme, pentru a debloca oportunitățile oferite de investițiile europene”, a indicat președinta Comisiei Europene.

Ea declarase deja de luni că speră să colaboreze cât mai rapid cu viitorul guvern pro-european al lui Peter Magyar pentru ca Ungaria să facă „reformele” necesare deblocării fondurilor europene de circa 17 miliarde de euro ce revin Ungariei.

Aceste fonduri au fost înghețate de Comisia Europeană în timpul guvernării lui Viktor Orban, care a fost în conflict cu Bruxelles-ul întrucât sub conducerea sa Ungaria a refuzat să susțină Ucraina în războiul cu Rusia, a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranților și a ONG-urilor.

Partidul Fidesz al lui Orban a pierdut duminică alegerile legislative în fața formațiunii Tisza a fostului său aliat Peter Magyar, care a obținut o majoritate confortabilă de peste două treimi, ce îi va permite inclusiv schimbări constituționale.

Magyar: Eliberarea fondurilor europene, prioritate absolută

La rândul său, și Magyar, a anunţat marţi că a avut o nouă discuţie telefonică „importantă” cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, convenind că deblocarea fondurilor europene îngheţate în perioada guvernării lui Viktor Orban reprezintă „prioritatea absolută”.

„Am purtat o nouă discuţie telefonică importantă cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Am convenit că eliberarea fondurilor europene în valoare de multe mii de miliarde de forinţi, care revin poporului maghiar, dar care au fost îngheţate din cauza corupţiei guvernului Orbán, reprezintă prioritatea absolută”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

„Comisia Europeană va colabora strâns cu noul guvern maghiar pentru a obţine rezultate în termenul extrem de scurt şi pentru ca poporul maghiar să poată beneficia cât mai curând de fondurile de dezvoltare ale UE care i se cuvin”, spune Magyar că l-a asigurat Ursula von der Leyen.

Viitorul premier a dat asigurări că deciziile politice necesare în interesul poporului, instituţiilor şi companiilor maghiare vor fi luate deja de guvernul Tisza, pe baza mandatului fără precedent acordat la 12 aprilie.