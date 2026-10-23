Șefa Comisiei Europene, reacție după noul atac asupra unei nave în apropierea aprlor teritoriale ale României

Atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră „sunt iresponsabile, pun în pericol vieți nevinovate și sfidează în mod deschis Dreptul internațional”, spune Ursula von der Leyen, după noul incident de pe Marea Neagră.

Șefa Comisiei Europene a reacționat printr-un mesaj pe X:

„Profund îngrijorat de o nouă escaladare a Rusiei în Marea Neagră. O navă civilă, la bordul căreia se afla un echipaj ucrainean și azer, a fost lovită în largul coastei României”.

Atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră sunt „iresponsabile pun în pericol vieți nevinovate și sfidează în mod deschis dreptul internațional”, spune von der Leyen.

Președinta Comisiei mai scrie că este alături de familiile marinarului care și-a pierdut viața, dar și ai membrilor care sunt încă dați dispăruți: „Îmi exprim recunoștința față de echipele de salvare care depun eforturi neobosite pentru a-i găsi”.

O nouă navă a fost lovită de o dronă, vineri, în apropierea apelor terioriale ale României. La bord se aflau 13 persoane, dintre care una a decedat, iar alte trei sunt date dispărute. În urma atacului, vasul s-a scufundat.

„În dimineața aceasta nava Khoryv, sub pavilion comorian, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în apropierea apelor terioriale ale României. Din păcate, un marinar a decedat și alți trei sunt în continuare căutați. Îi felicit pe salvatorii din Ministerul Afacerilor Interne, fără a căror intervenție numărul victimelor ar fi fost mult mai mare.

Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.