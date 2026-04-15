Șefa Curții Constituționale a explicat decizia CCR de anulare a alegerilor

Președinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Simina Tănăsescu, a vorbit miercuri, într-un interviu la postul TVR Info, despre decizia fără precedent a CCR de a anula cu totul alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024, după ce se desfășurase primul tur de scrutin.

Întrebată despre motivele care au determinat instituția să decidă anularea alegerilor prezidențiale, șefa CCR a spus că hotărârea s-a bazat pe încălcări grave ale Constituţiei şi ale legislaţiei electorale.

„Hotărârea noastră e publicată în Monitorul Oficial (…) Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor referitoare la finanțarea campaniei electorale. Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre”, a enumerat Simina Tănăsescu, la TVR Info.

„Ele țin de competența CCR, în măsura în care vorbim de drepturi fundamentale de tip electoral. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene. Motivele sunt bine prezentate în Hotărâre”, a subliniat ea.

Despre faptul că CCR validase deja primul tur al alegerilor prezidențiale, apoi a decis anularea întregului proces electoral, președinta Curții Constituționale a spus că „împreună cu o țară întreagă am luat cunoștință de informațiile din documentele desecretizate”. Iar din acele documente desecretizare, judecătorii CCR au fost interesați de acele informații legate de modul în care s-a desfășurat campania, a mai spus Simina Tănăsescu.

„Într-o primă fază, CCR a validat primul tur al alegerilor, iar asta s-a întâmplat într-o zi de luni. Anularea întregului proces electoral, nu doar a primului tur – care înseamnă de la faza depunerii candidaturilor – s-a produs într-o zi de vineri. (…) Nu toate candidaturile ajung la CCR decât dacă au fost contestate. Unele candidaturi nu au ajuns deloc la nivelul CCR. Chestiunile legate de campanie și finanțare au făcut obiectul analizei la finalul procedurilor”.

„Unele aspecte nu sunt în competența CCR, ci a altor instituții ale statului care se ocupă de modul de desfășurare a campaniei în mass-media. Încălcarea dreptului de vot al cetățenilor nu aveam cum să o stabilim anterior. Împreună cu toată lumea am luat la cunoștință documente care au fost desecretizate, într-o mișcare fără precedent. Era vorba de informații pe care nu le-a avut nimeni. (…) Realitatea obiectivă rămâne aceeași: unele informații au fost cunoscute în spatiul public abia după desecretizarea acelor documente”, a explicat Simina Tănăsescu.

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, la 6 decembrie 2024, anularea întregului proces electoral cu privire la alegerea preşedintelui ţării şi reluarea acestuia de la zero, în integralitate.