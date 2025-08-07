Șefa diplomației române s-a întâlnit cu Zelenski, la Kiev: Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, aflată joi într-o vizită oficială la Kiev, a anunțat că s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere, într-un demers menit să construiască „un parteneriat strategic între România şi Ucraina, pentru pace, democraţii puternice şi prosperitate”. Ucraina luptă pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe, a subliniat ministra Afacerilor Externe.

„M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe”, a scris ea, în cursul serii, într-un mesaj publicat pe Facebook, la care a alăturat fotografii din cursul întâlnirii.

„Este un război pe care Ucraina nu și l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care și România crede – libertate, suveranitate și independență. Atâta timp cât Ucraina rezistă și securitatea noastră este mai bine protejată”, a transmis șefa diplomației române.

„Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă și durabilă care să asigure independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei, precum și stabilitatea și siguranța regiunii noastre”, a adăugat Țoiu.

Ce a mai discutat șefa diplomației române cu liderul ucrainean:

„ Am discutat cu Președintele Zelenski despre felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări.

Am discutat cu Președintele Zelenski despre felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări. Colaborarea în domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și a cetățenilor români.

De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și despre faptul că România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită.”

Mai devreme în cursul zilei, Țoiu anunțase că a început „prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev” de la începutul războiului.

„Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie – nu doar pentru că este corect, ci și pentru că este în interesul nostru național să oprim agresiunea rusă”, precizase Oana Țoiu, tot într-un mesaj publicat în mediul online.

„În aceste zile voi avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România și Ucraina, iar la final voi vizita Cernăuțiul, acolo unde mă voi întâlni cu importanta comunitate de etnici români”, a adăugat ea.

Programul Oanei Țoiu la Kiev a început cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost bombardat de forțele ruse. Totodată, ministra a mai anunțat că a vizitat și Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național al Cancerului, unde spune că a mișcat-o „profund” determinarea copiilor de a-și continua studiile în timp ce urmează tratamente dificile.