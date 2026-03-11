Șeful Patreon avertizează că AI va duce la un „măcel” pentru persoanele creative

Jack Conte, directorul general (CEO-ul) platformei de abonamente pentru crearea de conținut Patreon, are o nemulțumire majoră față de modelele de inteligență artificială (AI) dezvoltate de marile companii din tehnologie: compensația, relatează Business Insider.

„Economia creatorilor este lăsată pe dinafară, în mod zgomotos și evident”, a declarat Conte într-un interviu acordat Business Insider. „Și prin economia creatorilor nu mă refer la companii, nu mă refer la Patreon. Mă refer la creatori”, a subliniat el.

În timp ce companii de inteligență artificială precum OpenAI și Meta încheie acorduri pentru licențierea de conținut de la companii media tradiționale, „nimic din această infrastructură nu există pentru creatorii independenți”, a explicat Conte.

Conte și-a explicat mai detaliat poziția personală cu privire la inteligența artificială și economia creatorilor într-o înregistrare video de aproximativ 45 de minute pe care a publicat-o marți pe Patreon.

El a spus că problema esențială este că marile companii din tehnologie nu au, în acest moment, prea multe motive să plătească creatorii individuali.

Șeful Patreon pledează pentru reglementarea mai bună a companiilor AI

„Sunt puternic în favoarea unui anumit tip de reglementare care să protejeze deținătorii de drepturi și creatorii care nu sunt capabili să se protejeze singuri și să ajungă la masa negocierilor cu suficientă putere de negociere în momente ca acesta”, a spus el.

În SUA, țara care a dat practic toți marii jucători din domeniul AI, modul în care noua tehnologie se raportează la legislația existentă privind drepturile de autor este încă evaluată de instanție. De exemplu,un tribunal federal din California a decis anul trecut că antrenarea modelelor companiei Anthropic pe baza unor cărți protejate prin drepturi de autor ar putea fi considerată „fair use” (utilizare echitabilă), dacă materialul a fost obținut în mod legal.

Cu toate acestea, compania de AI a fost de acord să plătească compensații record de 1,5 miliarde de dolari reclamanților din acel proces, după ce judecătorul a decis totodată că procesul de copiere și stocarea unor cărți piratate fără consimțământ nu îndeplinește criteriile pentru utilizare echitabilă.

În ianuarie, în Congresul SUA a fost introdus un proiect de lege bipartizan pentru a aborda problema transparenței privind modul în care companiile de AI își antrenează modelele pe materiale protejate prin drepturi de autor.

Conte spune că nu este împotriva inteligenței artificiale

Conte ar vrea ca firmele de inteligență artificială să înceapă să ia în serios creatorii și drepturile asupra conținutului lor. „Nu sunt anti-AI”, afirmă el.

Patreon, un startup din economia creatorilor evaluat la peste un miliard de dolari, folosește deja intern instrumente de inteligență artificială precum Claude al companiei Anthropic și editorul de cod Cursor.

„Cred că va ajuta oamenii să creeze lucruri foarte frumoase și să se exprime într-un mod extraordinar, la fel cum au făcut-o sintetizatoarele, la fel cum au făcut-o sunetul și imaginea în filme”, afirmă Conte. „Dar asta nu le oferă oamenilor un cec în alb pentru a implementa aceste tehnologii într-un mod care pur și simplu provoacă un măcel pentru oamenii creativi ai lumii”, subliniază acesta.

Conte admite că nu are încă o soluție clară despre modul în care creatorii ar trebui să fie compensați de companiile care își antrenează modelele de inteligență artificială cu conținutul lor, dar dă exemplul Content ID, sistemul de gestionare a drepturilor de autor folosit de YouTube, ca posibil model. Content ID le permite deținătorilor de drepturi să detecteze, să elimine și să monetizeze videoclipuri de pe YouTube care conțin operele lor protejate prin drepturi de autor.

„Fie pot să-mi elimin opera din datele de antrenare, fie sunt plătit atunci când este folosită ca date de antrenare și atunci când este reprodusă, iar eu primesc recunoaștere pentru asta”, a spus Conte.