Șefa diplomației UE îi spune „nu” liderului european care a cerut „acces la energia ieftină” rusească

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a respins marți apelul premierului belgian Bart De Wever ca blocul comunitar să-și normalizeze relațiile cu Moscova pentru a redobândi accesul la energia rusească ieftină, informează Reuters.

Poziția premierului belgian este contrară abordării radicale împotriva Moscovei dorite de Bruxelles și de majoritatea liderilor europeni susținători ai Ucrainei în războiul cu Rusia, deși această abordare penalizează economia europeană.

Economia UE are nevoie de energie la prețuri reduse pentru a-și menține industriile competitive în concurența cu rivalii din China și SUA, unde costurile energiei sunt de câteva ori mai mici.

Conform acestei abordări, UE a decis deja ca de anul viitor să sisteze importurile de gaze din Rusia, după ce în perioada scursă de la începutul războiului din Ucraina a adoptat o politică de reducere a importurilor de gaze rusești, înlocuite în mare parte de gazele naturale lichefiate (GNL) mai scumpe importate în special din SUA, notează Agerpres.

Premierul belgian a cerut „acces la energie ieftină”

Într-un interviu acordat publicației belgiene L’Echo, premierul belgian Bart De Wever a estimat că a sosit momentul „să normalizăm relațiile cu Rusia și să recuperăm accesul la energie ieftină”.

El a mai spus că există lideri europeni care, în spatele ușilor închise, și-au exprimat acordul cu această poziție, dar „niciunul nu îndrăznește să o spună cu voce tare”.

Kallas: „Nu am remarcat acest interes”

Totuși, șefa diplomației UE, estona Kaja Kallas, a afirmat într-un interviu acordat agenției Reuters că ea nu are aceeași impresie și a avertizat împotriva oricărei încercări de revenire la vechile relații cu Rusia. „Am fost (…) în spatele acelor uși închise, dacă vorbim despre întâlnirile liderilor, și nu am văzut acest interes”, a remarcat ea.

„Când vorbim cu Rusia, desigur, lucrul cel mai important este ca mai întâi să convenim despre ce vrem să discutăm cu ei”, a adăugat Kaja Kallas, fostă șefă a guvernului eston și care se află pe o listă a autorităților ruse cu persoane date în urmărire, după ce în acea funcție și în cea actuală de șefă a diplomației UE a susținut măsurile cele mai radicale împotriva Rusiei.

„Dacă revenim la vechile relații (cu Rusia, n.r.), vom avea mai multe ca acestea – mai multe războaie. Am mai văzut asta înainte, prin urmare trebuie să fim foarte vigilenți și să nu-i dăm Rusiei ceea ce își dorește, întrucât pofta lor nu va face decât să crească”, a punctat șefa diplomației europene.