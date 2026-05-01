Șefa MAE oferă exemple de documente care vor fi declasificate. „Nu văd cui i-ar fi teamă de poporul român, decât dacă n-a trădat în vreun fel”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a vorbit despre decizia de a declasifica peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani ai tranziției postdecembriste și a spus că speră că „acest efort de transparentizare” va fi făcut și de alte instituții, „care au mai degrabă documente interne”.

Într-o intervenție vineri la Digi24, șefa diplomației române a fost întrebată ce vom afla, de exemplu, despre Mineriade din aceste documente.

„Vorbim de telegramele din acea perioadă, felul în care a fost prezentată situația din România în presa internațională și răspunsul pe care România l-a dat prin diplomații săi”, a răspuns Oana Țoiu.

În ceea ce privește vizita Regelui Mihai în România la începutul anilor `90, a continuat ea, va fi vorba tot despre „acest tip de corespondență diplomatică”. Potrivit ministrului, documentele vor reflecta „care a fost percepția acestor gesturi ale României în fața partenerilor noștri internaționali, ce se discuta la nivel diplomatic, felul în care a fost acest lucru ilustrat în presa vremii, în afara României”.

„România a avut, atât după Mineriade, cât și după alte episoade, dezavantaje pe care și le-a creat prin aceste tipuri de decizii, fie că vorbim de accesul la finanțare internațională la vremea respectivă sau momentul în care România a fost percepută ca o democrație matură, ca o piață liberă, un moment care a fost mult întârziat față de începutul anilor 90 și din cauza acestor episoade”, a explicat ministrul Afacerilor Externe.

„Este dreptul poporului român”

Întrebată dacă există persoane publice care s-ar putea teme de astfel de dezvăluiri, Oana Țoiu a spus că „este dreptul poporului român să aibă acces la informațiile care îl privesc” și „nu vorbim aici de informații care pot să reprezinte un risc referitor la siguranța națională”.

„Nu văd de ce ar fi un subiect politic, am văzut și eu multe dintre comentariile din spațiul online, dar este dreptul poporului român la propria istorie și la propria memorie. Nu văd cui i-ar fi teamă de poporul român, decât dacă la momentul respectiv n-a trădat în vreun fel”, a mai afirmat ministrul.

Ea a precizat că elaborarea cadrului normativ pentru declasificare și pregătirea pașilor de urmat au „durat câteva luni”.

„Noi credem că este extrem de important pentru România, pentru societate, să putem să ne uităm la lecțiile acestei tranziții și sperăm că acest efort de transparentizare este un efort pe care o să îl facă și alte instituții, care au mai degrabă documente interne”, a mai declarat ministrul Oana Țoiu.