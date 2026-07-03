Șefa Parchetului General intervine în fața valului de critici privind ancheta DIICOT în cazul azilelor ilegale: „Procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie”

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a reacționat vineri, acuzând presiuni publice după descinderile procurorilor DIICOT la azilele din Bihor care funcționau fără autorizație. Chiriac susține că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni.

Cristina Chiriac a reacționat printr-un comunicat de presă în care susține că „într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice”: „Ei răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat și evaluat numai prin raportare la cadrul legal și la probele administrate”.

„În ultimele zile, activitatea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost supusă unor critici și unor presiuni publice generate de instrumentarea unei cauze penale aflate în curs.

Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, afirmă procuroarea generală.

Chiriac: „Statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni”

Chiriac mai spune că este firesc ca activitatea Ministerului Public să fie supusă controlului democratic și dezbaterii publice, însă „nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care tind să exercite presiuni asupra procurorilor înainte ca autoritățile judiciare competente să se pronunțe potrivit procedurilor prevăzute de lege”.

Independența procurorilor, subliniază șefa Parchetului General, nu reprezintă un privilegiu al unei categorii profesionale, ci „o garanție constituțională instituită în beneficiul cetățenilor, iar când independența este pusă sub presiune este afectată însăși capacitatea statului de a aplica legea în mod egal și imparțial”.

„Statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni ori de câte ori soluțiile sau investigațiile lor privesc persoane cu influență ori generează controverse publice. Respectarea independenței autorității judiciare reprezintă o obligație care revine tuturor actorilor vieții publice și constituie una dintre condițiile esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în justiție”, adaugă Chiriac.

Și DIICOT a reacționat joi față de declarațiile cu caracter politic” în cazul de la Bihor, subliniind că acestea sporesc neîncrederea în justiție.

Ancheta în cazul azilelor ilegale

Șase persoane au fost reținute miercuri după perchezițiile din Bihor în cazul unei reţele acuzate că, sub paravanul unei asociaţii umanitare, în ultimii șase ani a exploatat sute de persoane vulnerabile, unele cu afecțiuni psihice, aduse din mai multe spitale din ţară.

Este vorba despre Asociaţia Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă, al cărui lider este Viorel Pașca, care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Liderul asociației, Viorel Pașca, a negat acuzațiile. A afirmat că oamenii „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.

DIICOT a cerut arestarea preventivă a celor șase inculpați, însă Tribunalul București a respins vineri seara proprunerile. Instanța a decis luarea măsurii controlului judiciar față de toate cele șase persoane.

Intervenția procurorilor DIICOT la Bihor a fost de o amploare fără precedent, în zonă fiind mobilizate zeci de echipaje pentru a prelua pacienții care erau găzduiți în centrul funcționa fără autorizație legală.