Șefa PNL Moreni, pusă sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 2,2 milioane de lei

Președinta PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzată de evaziune fiscală, au declarat, luni, pentru Agerpres, surse judiciare.

Conform surselor citate, două firme – Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL -, administrate de Ioana Raluca Dumitrică, nu au plătit la bugetul de stat impozitul pe venit, dar și contribuțiile la asigurări sociale și de sănătate reținute de la salariați, prejudiciul în acest caz fiind de peste 2 milioane de lei.

Săptămâna trecută, Ioana Raluca Dumitrică a fost reținută pentru 24 de ore de procurori, după care a fost plasată sub control judiciar.

„În perioada 25.06.2022 – 25.07.2025, societatea E.C.C. SRL a reținut și nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile cu reținere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei, din care impozit pe veniturile din salarii, în cuantum de 58.151 lei, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați, în cuantum de 635.137 lei, și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, în cuantum de 255.136 lei, în baza unui număr de 21 de declarații fiscale D112”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

„În perioada 26.03.2024 – 27.04.2026, societatea A.B.H. SRL a reținut și nu a plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile cu reținere la sursă datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei, din care impozit pe veniturile din salarii în cuantum de 115.353 lei, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați în cuantum de 838.171 lei și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați în cuantum de 332.582 lei, în baza unui număr de 26 de declarații fiscale D112”, explică procurorii cu privire la cea de a doua firmă.

Potrivit Parchetului, pe 5 noiembrie, polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico – Financiare au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară la adrese situate pe raza municipiului București și județului Dâmbovița, prilej cu care au fost ridicate mai multe înscrisuri.

În aceeași zi, administratorul celor două firme a fost reținut pentru 24 de ore, iar în ziua următoare procurorii l-au plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.