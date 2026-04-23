Șefa serviciilor de informații olandeze denunță un nivel de amenințare nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial la adresa securității naționale

Olanda se confruntă cu cea mai mare amenințare la adresa securității sale naționale de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, provenind în principal din partea Rusiei și a Chinei, pe fondul unei ordini mondiale mult mai „imprevizibile”, a declarat joi șefa principalului serviciu de informații și securitate internă din Țările de Jos, relatează Reuters.

„În cei 80 de ani de existență, nu am mai întâlnit un nivel de amenințare ca cel actual, în care securitatea națională a fost supusă presiunilor din atâtea părți simultan, pentru o perioadă atât de îndelungată”, a declarat Simone Smit, directoarea AIVD, cu ocazia prezentării raportului anual al agenției.

„Observăm o ordine mondială instabilă și imprevizibilă, după decenii în care stabilitatea și predictibilitatea au constituit fundamentul prosperității și al păcii”, a spus Smit.

La fel ca în anii trecuți, AIVD a subliniat amenințările la adresa Olandei, membru fondator atât al NATO, cât și al Uniunii Europene, provenind din Rusia și China.

Agenția a afirmat că Rusia a devenit și mai agresivă față de țările occidentale, inclusiv Olanda, în principal prin atacuri cibernetice.

„Rusia se pregătește pentru o confruntare de lungă durată cu Occidentul”, a declarat AIVD. „În consecință, un conflict militar între Rusia și Occident nu mai este de neconceput.”

Rusia neagă orice plan de a ataca țările NATO, dar acuză ceea ce numește „Occidentul colectiv” că îi amenință propria securitate națională, în special prin sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei.

AIVD a afirmat că China continuă eforturile „ilegale” de a dobândi expertiză tehnologică avansată în demersul său „de a remodela ordinea mondială… pentru a-și servi mai bine propriile interese”.

AIVD a catalogat de mult timp China drept cea mai mare amenințare la adresa securității economice olandeze și a afirmat că această amenințare s-a accentuat în 2025.

China neagă că ar acționa ilegal în urmărirea intereselor sale economice sau că ar reprezenta vreo amenințare pentru țările occidentale.

Pe plan intern, grupurile jihadiste și de extremă dreaptă reprezintă principala amenințare la adresa securității în Olanda, ambele grupuri câștigând o popularitate îngrijorătoare în rândul unor tineri, potrivit Serviciului General de Informații și Securitate al Olandei.