Şefa serviciilor secrete americane spune că Iranul nu a încercat să reia programul nuclear după bombardamentele din iunie. Declarații în contradicţie cu cele ale președintelui Trump

Aparent în contradicţie cu preşedintele Donald Trump, directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al Statelor Unite, Tulsi Gabbard, a declarat miercuri, la o audiere în Congres, că Iranul nu a încercat să-şi reconstruiască programul de îmbogăţire a uraniului în urma loviturilor americane de anul trecut asupra instalaţiilor nucleare iraniene, în timpul războiului de 12 zile dintre Iran şi Israel, scrie News.ro. Or, Donald Trump a afirmat în ultimele săptămâni că Iranul încerca să-şi reconstruiască programul nuclear în urma operaţiunii din iunie 2025 şi acesta a fost unul dintre motivele pentru care SUA, alături de Israel, au atacat din nou Iranul la 28 februarie 2026.

„Ca urmare a operaţiunii Midnight Hammer (din iunie 2025 – n.r.), programul de îmbogăţire nucleară al Iranului a fost distrus. Nu s-a făcut niciun efort pentru a încerca să-şi reconstruiască capacitatea de îmbogăţire”, a scris Tulsi Gabbard, o apropiată a lui Donald Trump, în declaraţia sa prezentată Comisiei de informaţii a Senatului înainte de a fi audiată. „Intrările în instalaţiile subterane care au fost bombardate au fost acoperite cu pământ şi astupate cu ciment”, a adăugat ea.

Liderul democraţilor din comisia Senatului a observat însă că Gabbard nu a inclus această evaluare în declaraţia pe care a citit-o cu voce tare în faţa comisiei şi a întrebat-o dacă acest lucru s-a întâmplat pentru că nu a vrut să-l contrazică public pe preşedinte. Gabbard i-a răspuns că a ales să omită anumite părţi din declaraţia pregătită dinainte deoarece „timpul se scurge”.

Pe de altă parte, Tulsi Gabbard a declarat că, în evaluarea comunităţii serviciilor secrete americane, regimul iranian „pare să fie intact, dar în mare măsură slăbit din cauza atacurilor asupra conducerii sale şi a capacităţilor sale militare”.

Tensiunile interne vor crește, crede Gabbard

„Comunitatea de informaţii (IC) estimează că, dacă un regim ostil supravieţuieşte, acesta va încerca probabil să demareze un efort pe durata a mai mulţi ani pentru a-şi reconstrui forţele militare, rachetele şi forţele de drone”, a declarat Gabbard în faţa Comisiei de informaţii a Senatului SUA, în cadrul audierii privind ameninţările globale. Comentariile sale vin după ce o serie de lideri de vârf ai Iranului, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, au fost ucişi.

Gabbard a afirmat că, înainte de începerea operaţiunilor militare ale Statelor Unite şi Israelului, la sfârşitul lunii februarie, IC a evaluat că „Iranul încerca să se refacă după daunele grave suferite de infrastructura sa nucleară în timpul Războiului de 12 zile şi continua să refuze să-şi respecte obligaţiile nucleare”. Ea nu a oferit însă detalii cu privire la aceste eforturi de refacere sau dacă Iranul a încercat să-şi reconstruiască capacităţile de îmbogăţire.

„Capacităţile Iranului de proiecţie a puterii militare convenţionale au fost în mare parte distruse, lăsând opţiuni limitate”, a spus Gabbard. Campania americană de „presiune maximă” prin sancţiuni economice şi reinstituirea sancţiunilor europene au „degradat semnificativ” „poziţia strategică” a Teheranului.

„IC estimează că tensiunile interne vor creşte probabil pe măsură ce economia Iranului se înrăutăţeşte”, a mai spus Gabbard.

Ea a reiterat evaluarea conform căreia Iranul „ar putea utiliza” tehnologia existentă „pentru a începe să dezvolte o rachetă balistică interncontinentală (ICBM) viabilă din punct de vedere militar înainte de 2035, în cazul în care Teheranul va încerca să urmărească această capacitate”, dar a spus că evaluarea va fi actualizată pentru a ţine cont de impactul „Operaţiunii Epic Fury”.

Gabbard evită să spună dacă Trump a fost informat despre posibila închidere a strâmtorii Ormuz

Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA a refuzat miercuri să precizeze dacă i s-a cerut să-l informeze pe preşedintele Donald Trump cu privire la posibilitatea ca Iranul să închidă Strâmtoarea Ormuz înainte ca SUA să lanseze o acţiune militară împotriva acestei ţări, relatează CNN.

„Nu voi comenta ce m-a întrebat sau nu m-a întrebat preşedintele cu privire la niciun subiect”, a spus Gabbard răspunzând la o întrebare a senatorului democrat Mark Kelly, fost astronaut.

Întrebat acelaşi lucru, directorul CIA, John Ratcliffe, a spus că astfel de informări nu vin de obicei la cererea Casei Albe, ci mai degrabă agenţiile de informaţii prezintă informaţiile importante Casei Albe atunci când acestea apar. „Au existat şi continuă să existe analize (de informaţii) cu privire la Strâmtoarea Ormuz”, a spus Ratcliffe.

Pentagonul şi Consiliul Naţional de Securitate au subestimat semnificativ capacitatea Iranului de a închide strâmtoarea ca răspuns la atacurile militare ale SUA în timp ce planificau operaţiunea militară americană în curs, a relatat CNN săptămâna trecută, citând surse familiarizate cu problema.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump a fost „pe deplin informat” cu privire la planurile în cazul eventualităţii închiderii strâmtorii de către Iran.

Ulterior, în cadrul audierii de miercuri, John Ratcliffe a spus că Iranul a solicitat ajutor în materie de informaţii din partea Rusiei şi a Chinei, dar a refuzat să ofere detalii în acest sens într-un cadru neclasificat.

Gabbard susține că nu este de competența ei să stabilească ce constituie „o amenințare iminentă”

Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii al SUA a susţinut miercuri în faţa congremenilor că nu este de competenţa ei să stabilească ce constituie o „ameninţare iminentă”.

„Singura persoană care poate stabili ce este şi ce nu este o ameninţare iminentă este preşedintele”, a declarat Tulsi Gabbard în cadrul audierii din Senat privind ameninţările la nivel mondial.

Declaraţia surprinzătoare a lui Gabbard, într-un schimb de replici cu senatorul Jon Ossoff, vine în contextul în care administraţia a susţinut că Iranul reprezenta o ameninţare iminentă pentru Statele Unite, care necesita o acţiune militară americană.

„A fost oare evaluarea comunităţii de informaţii că, totuşi, în ciuda distrugerii, exista o, citez, «ameninţare nucleară iminentă» reprezentată de regimul iranian? Da sau nu?”, a întrebat democratul din Georgia. „Nu este responsabilitatea comunităţii de informaţii să determine ce este şi ce nu este o ameninţare iminentă”, a spus Gabbard, explicând că preşedintele face o astfel de evaluare a iminenţei pe baza „volumului de informaţii pe care îl primeşte”.

„Este tocmai responsabilitatea dumneavoastră să determinaţi ce constituie o ameninţare pentru Statele Unite. Aceasta este o audiere privind ameninţările la nivel mondial, unde, aşa cum aţi menţionat în declaraţia dumneavoastră de deschidere, prezentaţi evaluarea ameninţărilor făcută de comunitatea de informaţii”, a răspuns Ossoff.