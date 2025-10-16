Șefa Spitalului Militar, pusă sub control judiciar de către DNA. Suma la care a fost fixată cauțiunea

Florentina Ioniță-Radu, la ieșirea de la DNA/ Foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Comandantul Spitalului Militar, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost plasată sub control judiciar de către procurorii DNA. Aceștia au fixat și o cauțiune de 1.000.000 de lei, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

De asemenea, procurorii i-au interzis să ocupe o funcție de natura celei pe care a ocupat-o pentru a comite faptele de care este suspectată.

Care sunt faptele de care este acuzată

Potrivit unor surse HotNews, prima acuzație care se aduce generalului este uzurparea funcției întrucât a semnat, în octombrie 2020, un document în locul ordonatorului principale de credite, ministrul Apărării, după care a semnat decizii privind aprobarea unor funcții în afara organigramei Spitalului Militar, decizii care trebuiau semnat de către șefului Statului Major al Apărării.

În al doilea rând, Ioniță-Radu este acuzată de abuz în serviciu în formă continuată, peste 100 de acte materiale, comise în perioada februarie 2021 – decembrie 2023, întrucât nu a respectat condițiile legale care interzic angajaților MApN să cumuleze două funcții în interiorul ministerului. Ulterior, Ioniță-Radu a aprobare plățile salariale pentru cele 18 de persoane care cumulau funcții ilegal, plățile reprezentând aproape 8.000.000 de lei brut.

Florentina Ioniță-Radu este acuzată și de complicitate la abuz în serviciu. Astfel, în dosar este acuzat și un alt medic militar, colonelul Constantin Ștefani care a cumulat două funcții în cadrul MApN, contrar prevederilor legale.

Ioniță-Radu l-ar fi împuternicit pe colonelul Ștefani să semneze documentele prin care Ștefani și-a încasat salariul ca director științific în cadrul unui proiect derulat cu fonduri europene nerambursabile. În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, colonelul a încasat salarii brute de aproape 370.000 de lei.

Procurorii DNA au făcut în cursul dimineții 19 percheziții, una dintre ele la Spitalul Militar „Carol Davila” din București, într-un dosar cu acuzații de corupție și abuz în serviciu, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Mai multe cadre militare sunt vizate în anchetă

Ulterior, DNA a transmis oficial că procurorii militari efectuează cercetări într-un dosar penal în care sunt vizate cadre medicale militare care sunt suspectate că au comis fapte de corupție în perioada 2020 – 2023.

„În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA într-un comunicat de presă.

Faptele din dosar sunt de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Vizate de percheziții sunt peste 17 persoane. Între ele se numără și Forentina Ioniță, directorul general al Spitalului Militar, și mai multe actuale și foste cadre militare, potrivit surselor HotNews.

Aceștia sunt suspectați că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive. Potrivit News.ro, percheziţiile au loc și la locuinţa Florentinei Ioniţă.

Suspiciuni mai vechi de corupție

Într-un mesaj postat pe Facebook, ministrul Apărării a afirmat că știa din iunie de existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar, motiv pentru care nu i-a mai prelungit mandatul.

„Mandatul se încheie la finalul lunii (n.r. octombrie). Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar”, a scris Moșteanu.

Ministrul a mai precizat că Florentina Ioniță îndeplinește din 2022 vârsta de pensionare, dar a beneficiat de prelungiri de mandat de la precedenții miniștri. „În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă”, a completat Moșteanu.

Potrivit ministrului, în perioada următoare, conducerea spitalului va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, va fi organizat concurs deschis pentru ocuparea funcției.

Florentina Ioniță, numită în ianuarie 2014 la conducerea spitalului Militar Central, în perioada mandatului lui Traian Băsescu, este medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale.