Șefa TVR se plânge că are salariul prea mare. „Înmulțiți cu 10,5”

Adriana Săftoiu, președintele și directorul general al Televiziunii Române (TVR), spune că are un salariu supradimensionat din cauza unei prevederi din contractul colectiv de muncă negociat cu sindicatele.

Declarațiile Adrianei Săftoiu au fost făcute în podcastul Judecata de Acum, publicat pe 26 martie, și au fost citate de G4media.

Potrivit acesteia, legea spune că trebuie să aibă un salariu similar unui ministru, de 21.000 lei brut, dar, datorită unui „coeficient” din Contractul Colectiv de Muncă, salariul ajunge să fie de peste 2 ori mai mare.

„Legea spune ceva foarte simplu: șeful TV e asimilat unui ministru din punctul de vedere al salariului: 21.000 de lei brut. Ce să vedeți, am salariul mult mai mare. Eu sunt președinte al Consiliului de Administrație, dar și Director General. Directorul General trebuie să aibă carte de muncă. Am descoperit că la Contractul Colectiv de Muncă există o anexă cu niște coeficienți. Coeficientul e 10,5 pentru președintele-director general al TVR. Acest coeficient se înmulțește cu salariul minim pe TVR, cam 4250 lei. Înmulțiți cu 10,5”, a explicat Adriana Săftoiu.

Ea a adăugat că de acești coeficienți mari de salarizare beneficiază și alți directori și producători din TVR. Șefa TVR a mai spus că, pentru a-și scădea salariul, e nevoie de o renegociere a acestui act.

„Ca să-mi pot scădea salariul trebuie să deschid Contractul Colectiv de Muncă și să scad coeficienții, care duc la valori foarte mari, pentru producători, pentru directori. Prin negocierea cu sindicatele care urmează pe CMM, începem cu acest coeficient care va fi redus”, a mai spus șefa TVR.

Adriana Săftoiu a adăugat că legea de funcționare a TVR este una învechită și ar trebui actualizată.

„Funcționăm pe o lege din 1994. Legea e o problemă foarte mare. Curtea de Conturi mi-a ceut să lămuresc dacă sunt pe Codul Administrativ sau pe Codul Muncii. M-am adresat Parlamentului să mă lămurească. Mi-a venit de la Parlament răspunsul că nu e de competența lor”, a mai spus Săftoiu.

Cine este Adriana Săftoiu

Adriana Săftoiu a fost numită în noiembrie 2025 director general al TVR. Sprijinirea ei pentru conducerea TVR a fost decisă de PNL, în condițiile în care numirea în această funcție a revenit liberalilor.

Adriana Săftoiu a fost jurnalistă, apoi a fost purtătoare de cuvânt a fostului președinte Traian Băsescu, în primul său mandat la Cotroceni. Timp de 8 ani a fost și deputată.

În 2012, aleasă pe listele PNL, Adriana Săftoiu a demisionat din Parlament: „Renunț la mandat și refuz să îi mai amăgesc și să îi mai păcălesc pe oameni”, a spus ea.

Săftoiu a motivat atunci prin faptul că acțiunile sale ca deputat sunt fără efect. „Am încercat sa reglementez legea manualelor școlare, de un an și jumătate zace uitată prin vreun sertar. Din păcate, nu mă aflam în banca cea buna, în banca Puterii”.

A fost jurnalistă la Rompres și Mediafax în perioada 1993-1998. Din 1998 până în 2000 a fost purtătoare de cuvânt a Guvernului (când premier era Radu Vasile). A fost timp de un an, din 2000 până în 2001 și director de cabinet la Ministerul Transporturilor (când ministru era Traian Băsescu).

În perioada 2001-2004 a fost directoarea de presă a Partidului Democrat (PD). Din 2004 până în 2007 a fost purtătoarea de cuvânt a președintelui Traian Băsescu. În perioada 2012-2016 a fost trainer pe comunicare politică și instituțională, potrivit CV-ului său.



