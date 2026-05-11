Șefii unor giganți americani, invitați de Casa Albă să îl însoțească pe Trump în China. Miza vizitei anunțate de Beijing

Casa Albă i-a invitat pe Elon Musk, șeful Tesla, și pe Tim Cook, CEO-ul Apple, să îl însoțească pe președintele Donald Trump în vizita sa în China din această săptămână, a relatat luni Bloomberg, citând un oficial de la Casa Albă.

Potrivit publicației, din delegația care urmează să participe la summitul lui Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping, ar mai face parte David Solomon, de la Goldman Sachs, Stephen Schwarzman, de la Blackstone, Larry Fink, de la BlackRock, Jane Fraser, de la Citigroup, și Dina Powell McCormick, de la Meta Platforms, notează Reuters.

Grupul, format din mai mulți directori executivi de top, îl va însoți pe Trump într-o vizită despre care președintele american speră că va duce la încheierea unei serii de acorduri comerciale și contracte de achiziții cu Beijingul, mai arată publicația.

Companiile menționate nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

China a anunțat că Trump va efectua o vizită de stat în perioada 13-15 mai, potrivit agenției oficiale de presă Xinhua.

Cei doi șefi de stat urmează să discute despre Iran și diferendele comerciale, notează AFP.

Trump va sosi la Beijing miercuri seara, a declarat duminică presei Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american.

O ceremonie de bun venit și o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping vor avea loc joi dimineață, urmate de o vizită la Templul Cerului joi după-amiază și de un banchet de stat seara, a detaliat ea.Cei doi președinți vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea plecării lui Donald Trump spre Washington.