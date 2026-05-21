Șeful Agenției Internaționale pentru Energie avertizează că piața petrolului va intra în „zona roșie” în lunile iulie și august

Piețele petroliere vor intra în „zona roșie” în lunile iulie și august, pe fondul scăderii stocurilor înaintea sezonului estival și al lipsei unor noi exporturi de petrol din Orientul Mijlociu, a avertizat joi directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), potrivit The Guardian.

Fatih Birol a adăugat că cea mai importantă soluție pentru șocul energetic provocat de războiul cu Iranul este redeschiderea completă și necondiționată a Strâmtorii Ormuz.

Într-o intervenție la centrul de analiză Chatham House din Londra, Birol a declarat că statele membre ale IEA au posibilitatea de a elibera cantități suplimentare din rezervele strategice de petrol, așa cum au făcut și în luna martie, iar agenția este pregătită să coordoneze un astfel de demers. Aproximativ 80% din rezervele strategice comune ale membrilor IEA nu au fost încă utilizate.

El a avertizat că stocurile se diminuează, în timp ce din Orientul Mijlociu nu vin volume suplimentare de petrol, iar cererea este în creștere, în principal din cauza sezonului vacanțelor.

„Situația ar putea deveni dificilă și am putea intra în zona roșie în iulie-august dacă nu vom vedea îmbunătățiri”, a spus Birol.

Directorul IEA a afirmat, de asemenea, că „nu a mai văzut niciodată umbra lungă și întunecată a geopoliticii atât de dominantă în sectorul energetic”.

El și-a exprimat temerea că partidele extremiste din Europa ar putea profita de viitoarele creșteri ale inflației pentru a susține că acestea reprezintă un eșec al sistemelor politice actuale, deși prețul petrolului este stabilit pe piața internațională.

Birol a mai spus că Iranul nu dispune de o capacitate nelimitată de stocare a petrolului și că industria sa petrolieră se va confrunta cu dificultăți.

Statele vor fi dispuse să plătească mai mult pentru aprovizionarea din surse considerate sigure

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat deja că actualul șoc petrolier este mai grav decât cele trei crize majore anterioare din 1973, 1979 și 2022, provocată de invazia Rusiei în Ucraina. Potrivit acestuia, aproximativ 14 milioane de barili de petrol pe zi lipsesc în prezent de pe piață din cauza perturbărilor din aprovizionare.

Birol a spus că nu vede perspective pentru o revenire completă a producției de petrol înainte de cel puțin un an, inclusiv în Emiratele Arabe Unite. El a adăugat că unele state care depind în mare măsură de veniturile din petrol pentru finanțarea bugetului, precum Irakul, s-ar putea afla în imposibilitatea de a reinvesti în producția petrolieră timp de mulți ani.

În opinia sa, reputația Orientului Mijlociu ca furnizor sigur de energie a fost afectată. Birol estimează că statele vor fi dispuse să plătească mai mult pentru aprovizionarea din surse considerate sigure, dar și pentru energia regenerabilă.

Directorul IEA a prognozat că guvernele din întreaga lume își vor reevalua strategiile energetice în următorii ani și vor căuta alternative pentru importurile de combustibili. El a adăugat că țările se vor orienta și către alte surse de energie, inclusiv regenerabile, energie nucleară și, într-o măsură mai mică, cărbune. Totodată, producția internă de energie „care este viabilă din punct de vedere economic” va primi un impuls suplimentar, a spus Birol.