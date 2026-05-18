Avertisment: Stocurile de petrol scad rapid și mai ajung doar pentru „câteva săptămâni”

Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a declarat luni că stocurile comerciale de petrol se epuizează rapid, rămânând cantități suficiente doar pentru câteva săptămâni, din cauza conflictului din Iran și a închiderii Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, informează Reuters.

Birol, care participă la reuniunea liderilor financiari ai Grupului celor Șapte (G7) de la Paris, a declarat în fața reporterilor că eliberarea rezervelor strategice de petrol a adăugat 2,5 milioane de barili de petrol pe zi pe piață, dar a precizat că aceste rezerve „nu sunt inepuizabile”.

Începutul sezonului de plantare de primăvară și al celui de călătorii de vară în emisfera nordică va epuiza stocurile mai repede, pe măsură ce crește cererea de motorină, benzină, îngrășăminte agricole și combustibil pentru avioane, a adăugat Birol.

Întrebat despre afirmațiile lui din cadrul reuniunii G7, el a spus că a descris „o discrepanță de percepție pe piețe între piețele fizice și piețele financiare” pentru petrol.

Birol a spus că, înainte ca SUA și Israelul să-și lanseze atacurile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, exista un surplus major pe piețele petroliere, iar stocurile comerciale erau foarte mari. Dar situația s-a schimbat rapid din cauza războiului.

El a precizat că stocurile comerciale mai ajung „câteva săptămâni, dar ar trebui să fim conștienți de faptul că acestea scad rapid”.

Săptămâna trecută, AIE a anunțat că oferta mondială de petrol nu va acoperi cererea totală în acest an, pe fondul efectelor devastatoare ale conflictului din Iran asupra producției petroliere din Orientul Mijlociu, iar stocurile se epuizează într-un ritm fără precedent. Anterior, AIE prevăzuse un excedent pentru acest an.

Stocurile mondiale de petrol au scăzut într-un ritm record în lunile martie și aprilie, înregistrând o reducere de 246 de milioane de barili, a precizat AIE în ultimul său raport lunar privind piața petrolului.

IEA, care are 32 de membri, a coordonat în martie cea mai mare eliberare de stocuri din rezervele strategice din istorie, convenind să scoată 400 de milioane de barili în încercarea de a calma piețele.

Până pe 8 mai, au fost eliberate aproximativ 164 de milioane de barili, a precizat agenția.

Oferta globală de petrol va scădea cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi până în 2026 din cauza războiului, a mai transmis agenția, modificând astfel drastic prognoza anterioară, care estimase o scădere de 1,5 milioane de barili pe zi.